Records del Manga Barcelona, una conferència d'Angela Davis i la webserie 'Temporada baixa', les propostes del dia

Una noia 'cosplaiada' d'un personatge de 'League of Legends', al 25è Manga Barcelona.

Una noia 'cosplaiada' d'un personatge de 'League of Legends', al 25è Manga Barcelona. ACN

El nou canal online del saló Manga Barcelona ofereix aquest dimecres el llançament del muntatge 'Videomaton 25 aniversari', amb testimonis dels assistents a la darrera edició de la cita. Altres propostes culturals online a l'abast són l'emissió d'un nou capítol de la webserie 'Temporada baixa', creada per la companyia teatral Dúo Fácil, al Facebook de Barcelona Districte Cultural. Així mateix, el CCCB ha recuperat recentment la conferència que l'activista Angela Davis va oferir-hi l'any 2017, 'La revolució d'avui', ara amb subtítols en català, castellà i anglès. I aquesta tarda, l'editorial Flamboyant presenta en directe a Instagram el títol infantil d'èxit 'Una cena monstruosa', amb els seus autors, Meritxell Martí i Xavier Salomó.

El Manga Barcelona va estrenar dimarts el canal a YouTube 'Manga On Demand', seguint la línia del Còmic Barcelona, on organitzarà xerrades amb autors, classes de cuina, concursos amb premis i també un repàs històric del saló, com proposa aquest dimecres. El nou contingut publicat al canal és el 'Videomaton' del seu 25è aniversari, és a dir, un videomuntatge amb testimonis dels assistents que van acudir a la darrera cita amb l'animació i cultura japoneses.

Mentrestant, el CCCB oferirà avui en directe una conversa entre l'escriptor i dramaturg Gonçalo Tavares i l'escriptora, editora i traductora Tina Vallès, sobre obre com la cultura pot ajudar a imaginar el món després de la pandèmia. A banda d'aquest contingut del dia, el centre cultural ha recuperat aquesta setmana la conferència que la històrica activista nordamericana Angela Davis va oferir el 2017, ara amb subtítols disponibles en català, castellà i anglès.

Nova entrega de 'Temporada baixa'

D'altra banda, i a través del programa municipal Barcelona Districte Cultural, s'estrena un nou capítol de la websèrie de recent creació 'Temporada baixa'. Es tracta d'una proposta humorística del trio Dúo Fácil, que s'anirà emetent consecutivament els dimecres i els dissabtes a les set de la tarda al Facebook de Barcelona Districte Cultural.

I encara en el terreny audiovisual, dos dels creadors dels films 'Handía', 'La trinxera infinita' i 'Loreak', Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, conversaran amb el públic en directe a l'Instagram de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. La proposta coincideix amb el visionat gratuït de 'Loreak' al web de l'Acadèmia durant uns dies, gentilesa de Televisió Espanyola.

Estrenes i debats literaris

L'oferta literària confinada té aquest dimecres almenys un parell de propostes. D'una banda, la presentació del nou llibre de Josep V. Boira, 'Roma i nosaltres' (Grup 62), en conversa amb el periodista i escriptor xativí Xavier Aliaga, al voltant de la presència de valencians, catalans, balears i aragonesos a la 'ciutat eterna', tal i com resa el subtítol del llibre.

I en segon lloc, l'editorial Flamboyant presenta també en directe al seu perfil d'Instagram el llibre infantil il·lustrat 'Una cena monstruosa'. Serà a partir de les quatre de la tarda, en companyia dels seus autors, Meritxell Martí i Xavier Salomó, amb torn de preguntes obert pels petits lectors interessats.

D'altra banda, el Museu Reina Sofia de Madrid llença el projecte 'Gigapixel', un espai web que permet explorar obres de la seva col·lecció en resolució 'ultra HD'. D'aquesta manera poden analitzar-se a un nivell imperceptible a l'ull humà obres mestres de grans autors de tots els temps, entre els quals peces de Dalí, Miró, Picasso, Delaunay i Ángeles Santos, entre altres.

En paral·lel, continua la programació del D'A Film Festival Barcelona, que va arrencar dijous passat en la seva versió online a través de la plataforma Filmin. Werner Herzog, Arnaud Desplechin, Christophe Honoré i Kiyoshi Kurosawa són alguns dels noms destacats del festival confinat. A diferència de les altres propostes, aquesta és de pagament, a través d'una subscripció especial a Filmin vinculada al certamen o bé de la compra individual d'un títol concret del festival.

En un terreny ja més pedagògic, allotjat novament a les xarxes de Barcelona Districte Cultural, segueixen les classes diàries de llengua de signes que ofereix la professora Berta Frigola.