Més de 150 fotògrafs s'uneixen a la campanya #fotoscontralacovid

Més de 150 fotògrafs de tot el món s'han unit a la campanya #fotoscontralacovid per a recaptar fins per a Metges Sense Fronteres. Els fotògrafs han cedit de manera altruista els drets d'una de les seves obres que s'ha posat a la venda al preu únic de 100 euros al web www.fotoscontralacovid.com. La campanya, organitzada pels fotògrafs Jordi Pizarro i Eloisa d'Orsi amb el suport d'un equip de professionals voluntaris, finalitza el diumenge 17 de maig. Hi ha fotografies, d'entre altres, de Colita, Joan Fontcuberta, Laia Abril, Ricard Terré i Txema Salvans. La proposta segueix l'exemple de la campanya #100FotografiperBergamo, que va aconseguir recaptar més de 726.000 euros en deu dies per a l'Hospital de Bèrgam a Itàlia.

La campanya inclou autors com Juan Manuel Castro Prieto, Colita, Gervasio Sánchez, Joan Fontcuberta, Laia Abril, Enrique Meneses, Clemente Bernad, Cristina De Middel, Ricard Terré, Michael Christopher Brown, Samuel Aranda, Fabio Bucciarelli, Jorge Fuembuena, Alinka Echeverria, Erik Kessels, Txema Salvans, Pia Riverola, Romina Ressia, Joan Guerrero, Tino Soriano, Gloria Oyarzábal, Álvaro Ybarra i Pep Bonet, entre altres.

La campanya, que va arrencar el 23 abril, inclou fotografia documental clàssica, fotoperiodisme, documentalisme creatiu i diversos gèneres de fotografia artística. Les fotografies es poden comprar a un preu fix de 100 euros en un formato de 20x30 cm. sobre carta CANSON Fine Art.

Els diners recaptats de la venda de les fotografies serà gestionat per l'ONG amb seu a Barcelona RUIDO Photo, que s'encarregarà d'entregar-la, deduïts els costos de producció i enviament de 15 euros, a l'organització internacional Metges Sense Fronteres.