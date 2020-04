Les biblioteques i llibreries de l'Alt Empordà fan una selecció de les recomancions literàries per celebrar Sant Jordi

Les biblioteques i llibreries de l'Alt Empordà han fet la seva pròpia selecció de recomancions literàries per celebrar aquest Sant Jordi des de casa sense perdre l'hàbit lector.





LA BIBLIOTECA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES

Domínguez Romero, Martí. L'Esperit del temps.

Climent Huguet, Maria. Gina.

Talbot, Mary M; Talbot, Bryan. La Virgen roja.

Coppo, Marianna. Petra.

Mercader, Assumpta; Carrasco, Josep; Palma, Pepe. L'Àvia pirata.

LA LLIBRERIA VITEL·LA, DE L'ESCALA



La llibretera i editora Gemma Garcia, responsable de la llibreria Vitel·la de l'Escala, ens proposa cinc llibres molt diferents per gaudir d'aquest Sant Jordi confinat.



Incerta història de la veritat, de Xuan Bello.





Traducció de Jordi Llavina. Dibuixos de Miguel Galano. Editorial Rata. Preu: 20,00 euros.



Una autobiografia intel·lectual i anímica de l'escriptor asturià Xuan Bello, que escriu en la seva llengua i es tradueix ell mateix al castellà, i que, sortosament, ens arriba en català de la ploma del també escriptor i poeta Jordi Llavina. Aquest llibre, que tothom hauria de tenir a la tauleta de nit, no acaba de ser un llibre de memòries, tampoc un dietari, en cap cas una novel·la, o potser, i per ser més exactes, és una mica tot. El que és segur és que es tracta de literatura de la bona, de la que deixa empremta fonda, a base de glopets de vida bellament escrits alçats a allà on el pensament i l'art es fonen. Un llibre per tornar-hi sempre!





Traducció de Ramon Farrés. Editorial Les Hores. Preu: 16,90 euros.



Una novel·la deliciosa, lírica i àgil, que és un cant a la llibertat, en aquest cas a la llibertat individual, la de Baba Dúnia, que després del desastre de Txernòbil, ja vella, decideix tornar al poble on ha viscut sempre, farcit de radioactivitat. No hi té res a perdre, però només allà pot recuperar el seu paradís particular. Una novel·la que atrapa des del primer moment i de la que acabes profundament enamorat de Baba Dúnia, i de què representa el sentiment d'identitat.

Edicions Vitel·la. Preu: 18,50 euros.



Il·lustracions de Bea Enríquez. Editorial Akiara Books. Preu: 14,50 euros.



Es tracta del primer títol de la col·lecció Akinarra adreçada a nens i nenes a partir de 9 anys. Es la història de la Sofia, relatada en primera persona, i que comença el relat amb unes paraules reveladores "Em dic Sofia. Tinc onze anys i mig i quan sigui gran vull ser inútil", per desgrat del pare i la mestra. Un relat profund, commovedor, ben escrit, amb bones dosis d'humor, que planteja de manera directa el valor (o millor dit, el poc valor) que donem com a societat a tot allò que ens és essencial, la humanitat i els sabers humanístics, davant el concepte utilitarista i consumista en el que estem immersos.

LA LLIBRERIA EDISON

Carta a D., d'André Gorz

Consuelo de la filosofía, de Boeci

Historias de Nueva York, d'O. Henry





Boulder, d'Eva Baltasar

A l'horitzó, d'Hernán Díaz

LA LLIBRERIA BOOKMAN





Libro de un aventurero desconocido, de Harper Kids

Contra Amazon, de Javier Carrión

Loba negra, de Juan Gómez-Jurado

Rompenieves. Integral, de Lob, Rochette i Legrand

Basil, el ratolí superdetectiu, d'Eve Titus

BIBLIOTECA DE FIGUERES



La noia de les ovelles pigallades, de Laura Gordó

Consciència, de Teresa Colom

Pluja d'estels, de Laia Aguilar

La font i els dies, de M. Mercè Cuartiella

Cos/Los errantes, d'Olga Tokarczuk

La noia de les ovelles pigallades, de Laura Gordó

El nostre llibre mediàtic d'aquest Sant Jordi serà La noia de les ovelles pigallades. Recordeu la pastoreta de l'anunci de l'aigua de Veri? Anna Plana, nascuda a Navata, és una noia jove que decideix formar-se a l'Escola de Pastors de Catalunya i començar una nova vida a la Vall d'Àssua amb el seu ramat d'ovelles i la seva família. Una novel·la encantadora que, un cop la comences, no vols que s'acabi mai.Barcelona: La Cúpula, 2016El matrimoni Talbot ha tornat a realitzar un còmic històric amb perspectiva de gènere com havien fet amb Sufragista; però ara, en comptes de crear un personatge fictici per retratar el moviment, amb La Virgen Roja han recreat la biografia de Louise Michel, una de les figures més importants de la Comuna de París i de l'anarquisme de finals del segle XIX.Barcelona: Juventud, 2019. ISBN 9788426146083Un àlbum infantil que ens permet desplaçar-nos per l'univers imaginari d'una petita pedra: avui la Petra pot creure que és una gran muntanya!, però el món és ple de sorpreses i possibilitats. Si tots tinguéssim l'optimisme i l'humor de la Petra, tot ens aniria molt més bé!.A partir de 3 anys.Barcelona: Edicions del Pirata, 2019. ISBN 9788417207144.Encara hi ha pirates? Us ho podeu preguntar. Els germans protagonistes, la Mariona i en Roger, descobriran que sí, que avui encara hi ha pirates de debò, com els de tota la vida. I no només això, es quedaran atònits quan sàpiguen que la seva àvia és una pirata! Un relat ple d'intriga.A partir de 10 anys.De Tomi Ungerer s'hauria de llegir tot. Per sort va deixar una obra extensa que, mica en mica, ens va arribant en català. En aquesta novel·leta adreçada a nens i nenes a partir de 8 anys, Ungerer a través del senyor Racine, un recaptador d'impostos jubilat, que el que més valora a la vida és la seva tranquil·litat i les peres del seu hort, ens ensenya que allò que ens fa feliços no es compra ni es ven amb diners, i que fins i ens pot sorprendre. Amb aquest llibre, i tots els d'Ungerer, us garantiu una estona de lectura desimbolta, enginyosa, divertida, i extremament respectuosa amb els infants, on a voltes us descobrireu amb una bona riallada. Sobretot feu cura a no perdre-us cap detall de les il·lustracions: valen un imperi.Des de la Llibreria Edison de Figueres, proposen:Edicions de 1984Després de seixanta anys de relació, André Gorz va escriure (2006) aquesta bellíssima carta d'amor a la seva companya Doreen Keir. Una demostració de que amor i lucidesa també es poden entendre. A vegades.Editorial AcantiladoBoeci va confinar a la filosofia en un cos humà, i va llegar per a la posteritat un diàleg extraordinari sobre el concepte de saviesa de la bondat. El romà va escriure aquest text mentre esperava la seva execució a la presó de Pavia.Editorial NórdicaSempre en clau d'humor, cada un dels relats que guarda aquest llibre ens regala un final inesperat i emocionant. Escrit per un dels pares fundadors de la narrativa breu nord-americana, el volum ens permet passejar per la Nova York de principis del segle XX.Editorial Club editorL'Eva és molt bona. Ho és perquè ha tornat a crear un llamp d'història. I perquè ha vençut les expectatives. Sobretot per això últim. Llarga vida, Reina Baltasar.Editorial PeriscopiSi desatomitzem 'A l'horitzó', hi trobem 'La frontera salvaje' (Washington Irving), 'César Cascabel' (Jules Verne), i un electró de 'L'Odissea'. Pertorbadorament divertida.Les cinc propostes que ens arriben des de la llibreria Bookman de Figueres són:Llibre il·lustrat que recull els coneixements i aventures d'un munt de llibretes que van descobrir uns editors en una cabana abandonada durant un viatge per la selva amazonica. La historia que l'envolta és tan interessant com el que ens explica. Un descobriment per a tots els públics.Aquesta crisis sanitaria serà possiblement l'estocada final per a molts petits comerços com les llibreries que lluiten dia a dia contra gegants com "Odiazon", en aquest assaig l'autor ens explica com i a costa de que s'ha fet gran "Odiazon" i dóna motius i propostes per evitar-lo.Segona part de l'exitosa Reina Roja, on la parella d'inspectors aniràn fins a la costa de sol per mirar de treure l'entrallat d'un assassinat que els portarà fins a la mateixa mafia rusa. Tensió, humor i investigació a parts iguals, un gran llibre per alliberar la ment del confinament.Novel·la gràfica en la que es basa la pel·lícula "Snowpiercer". En un futur postapocalíptic en el que la terra viu un hivern etern, els pocs supervivents que queden viuen dins d'un tren que no s'atura mai mentres recorre tot el planeta. Un historia trepidant, poetica i que s'ha convertit en una obra de culte.En Basil és el ratolí detectiu més famós entre els ratolins ja que ha aprés l'ofici del millor, en Sherlock Holmes. En aquesta novel·la el ratolí de Baker Street s'enfronta al seu primer cas "El misteri de les bessones desaparegudes". Una història recuperada del 1958 que agradarà als amants del suspens, tinguin l'edat que tinguin.Finalment, des de la Biblioteca de Figueres, les propostes lectores que arriben són les següents:El nostre llibre mediàtic d'aquest Sant Jordi serà La noia de les ovelles pigallades. Recordeu la pastoreta de l'anunci de l'aigua de Veri? Anna Plana, nascuda a Navata, és una noia jove que decideix formar-se a l'Escola de Pastors de Catalunya i començar una nova vida a la Vall d'Àssua amb el seu ramat d'ovelles i la seva família. Un llibre fresc, amb molt de diàleg i parlar autòcton, que és la història d'una fita assolida, la d'una dona que trenca esquemes en el món rural.Teresa Colom publica en la mateixa línia que La senyoreta Keaton i altres bèsties (Premi Anglada 2016) una novel·la de ciència ficci. En un futur no massa llunyà, any 2070, Laura Verns recorre als serveis d'una gran empresa que es dedica a allotjar ments humanes. Atreviu-vos amb una distopia intrigant!Amb Pluja d'estels gaudirem de l'enyorat paisatge del Cap de Creus i d'una història de retrobament d'amics una nit de pluja d'estels. Malgrat la felicitat aparent, no tots han tingut èxit a la vida ni han superat el fet tràgic d'una pèrdua que van patir 5 anys enrere. Una història generacional, de confidències, amb final sorprenent.És un recull de contes realistes i instrospectius. A partir d'una anècdota o un fet quotidià, els personatges aboquen els seus pensaments a raig i sabem el que els ha marcat més a la vida. Allò que de vegades pensem i no ho diem en veu alta, aquí ho fa la M.Mercè Cuartiella en una prosa impecable.Endinseu-vos en la força imaginativa d'Olga Tokarczuk, Premi Nobel de Literatura 2018. Cos és un conjunt de relats amb un fil conductor, el viatge. Experiències narrades per una dona viatgera amb personatges històrics, fets insòlits i reflexions sobre el nostre fugaç pas pel món.