Un llibre de David Pujol apropa els eixos principals de la democràcia als joves

«Aquest llibre és el resultat d'una interpel·lació –Pare, què hi fas a l'Ajuntament?– i de l'intent de contestar-la». Així comença el mestre i pedagog David Pujol la introducció del llibre L'Ajuntament explicat a les meves filles, una guia de la «democràcia i de la participació ciutadana amb clara intenció didàctica». El treball va ser finalista al premi nacional d'assaig Francesc Ferrer i Gironès el 2008. La Busca Edicions el publicà però, en fer fallida, va destruir tot el seu fons. Ara, Editorial Gavarres el recupera amb una segona edició.

Per Xavier Besalú, mestre i doctor en Ciències de l'Educació, «un analfabet polític és aquell que té una concepció ingènua de les relacions de la humanitat amb el món, que es fixa més en les aparences que en la substància (...) presa fàcil d'idealismes seductors». Així ho explica en el pròleg que obre el llibre i que vol ser un elogi del treball de Pujol destacant-ne «la seva utilitat perquè els ajuntaments són les institucions de la democràcia més pròximes i sovint les més exemplars».



Des dels orígens històrics fins al seu funcionament

L'autor ha actualitzat i revisat aquella primera edició que es nodria de la pròpia experiència com a extècnic municipal de l'Ajuntament de Girona i exregidor a Pau, on viu. En la introducció, incideix en l'escriptura «planera» per fer-lo el més comprensible possible. El resultat són sis capítols on l'autor respon a unes preguntes de les seves filles que ens porten a conèixer els orígens històrics dels ajuntaments, les seves funcions i el seu funcionament. El volum inclou un vocabulari bàsic, un índex molt extens, bibliografia adaptada a totes les edats i, a més, un epíleg especial. El va escriure el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Barcelona i director del Memorial Democràtic, Miquel Caminal (1952-2014), com a pròleg de la primera edició.