Endevinalles, llibres, poesia, al facebook de la Biblioteca de Roses

La Biblioteca Municipal Jaume Vicens Vives de Roses segueix aquests dies oferint interessants continguts a través de Facebook i molts recursos per fer més divertit i amè, a petits i grans, el període de confinament. A més, la Biblioteca ofereix també a les famílies que ho desitgin, dedicar un conte als nens i nenes que facin anys.

Recursos gratuïts, guies de lectura per a totes les edats, propostes de cinema, iniciatives relacionades amb el món del llibre...són alguns dels continguts que la Biblioteca de Roses ofereix aquests dies per aportar recursos culturals i d'entreteniment a les persones confinades. A més, per als més petits, publica també clips amb endevinalles i contes, perquè aquests puguin continuar gaudint de sessions com l'Hora del Conte, des de casa.

Pensant en ells, i en especial en els nens i nenes que aquests dies celebren el seu aniversari amb l'excepcionalitat de l'estat d'alarma, la Biblioteca ofereix a les famílies que ho desitgin, dedicar un conte al nen o nena que faci anys com a regal. Només cal enviar un correu electrònic a biblioteca@roses.cat amb dos dies d'antelació.

D'altra banda, la Biblioteca dona també recolzament a la campanya llibreriesobertes.cat, que promou la venda a llibreries de proximitat perquè aquestes puguin obrir després de la pandèmia. Els diners de les vendes que es realitzen, van íntegrament a la llibreria que l'usuari escull i, passat el coronavirus, es podran recollir directament als propis establiments.