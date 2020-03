El coronavirus obliga a posposar el Festival Còmic de Figueres

"No ha pogut ser". Amb aquesta frase els responsables del Festival Còmic de Figueres, que estava previst celebrar-se a principis del mes d'abril, anunciaven que el festival queda posposat fins al setembre. Concretament, el 17, 19 i 20 de setembre, quan es faran els espectacles d'en Peyu i Quim Masferrer, i una projecció cinematogràfica. Altres muntatges ja quedaran per l'edició de l'any vinent. "La Setmana Santa ha de servir per mantenir el confinament de la població mundial pel control de la pandèmia del virus, no hi ha una altra opció", reconeixen. En aquest sentit, les dates en què s'havia de fer encara hi haurà estat d'alarma a tot el país, quelcom que fa inviable la celebració. Això fa que ja s'hagi anunciat la devolució del cost de les entrades al web festivalcomic.cat.

D'altra banda, el Festival Còmic ha aprofitat l'anunci per agrair públicament l'esforç de les milers de persones que lluiten per frenar aquesta pandèmia.