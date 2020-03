Comprar llibres anticipadament, la idea de la campanya #LlibreriesObertes per aixecar la persiana després de la pandèmia

Una plataforma que connecta llibreters i lectors per triar llibres en temps de confinament. Per tenir-lo físicament, però, s'haurà d'esperar que l'establiment obri. Aquesta és la iniciativa impulsada aquest dilluns per la cooperativa Som* i l'agència Mortensen perquè, precisament, les llibreries de pobles i barris puguin obrir un cop passi la pandèmia. LlibreriesObertes.cat és una web que aplega més de 6.000 novetats del 2019 i 2020 de més de 500 editorials i que té l'objectiu de vendre 30.000 llibres. La plataforma avança els diners als llibreters, i aquests un cop s'acabi el confinament, engegaran les comandes i el lector podrà recollir un llibre que ha contribuït a aguantar el negoci.

"Pretenem que això ajudi a tants llibreters com pugui. Els avancem els diners de les compres que fan habitualment els lectors", explica en una roda de premsa virtual el director de l'agència Mortensen, Josep M. Ganyet. Durant el mes de març de 2019, les llibreries catalanes van vendre 800.412 títols. Cada dia que passa, doncs, es deixen de vendre 30.785 llibres. Aquest és exactament l'objectiu que s'ha marcat la plataforma durant les setmanes de confinament, més de 30.000 llibres, l'equivalent a un sol dia del mes de març. "Si ens hi apropem, serà un èxit", assegura Ganyet.

L'agència Mortensen ha aportat el coneixement tecnològic i la cooperativa Som* la vinculació amb el sector del llibre. Malgrat hi ha moltes iniciatives del món de la cultura durant aquestes dies, volien "passar a l'acció", i fer una campanya "efectiva i útil" per tal de poder mantenir les llibreries obertes un cop passi aquest període d'incertesa.

La plataforma fa de mitjancera entre lectors i llibreries, de manera altruista, i per tant, l'import total que el client abona amb la seva targeta va destinat al llibreter. D'aquesta manera, té liquiditat per poder fer front a les despeses diàries, i un cop obri la llibreria, començarà a gestionar amb els distribuïdors totes les comandes fetes fins aleshores.

De moment, hi ha inscrites un centenar de llibreries de proximitat de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, tot i que a través d'un formulari s'hi poden afegir tantes com es vulgui. La plataforma, asseguren, té suficient capacitat per aguantar un trànsit molt elevat de comandes.

De moment, s'hi ha adherit des de l'Altell de Banyoles, La Tribu, L'obaga, la Nollegiu o el Gat pelut de Barcelona, la Quatre Cantons de Berga, la Llopa de Calella, Les Voltes de Girona, la Gralla de Granollers, la Caselles de Lleida, la Galatea de Reus, la Capona de Tarragona o l'Odissea de Vilafranca del Penedès, entre moltes d'altres.

El lector entra al catàleg, escull quina novetat vol entre més de 6.000 títols del 2019 i 2020, i tria en quina llibreria vol contribuir i recollir d'aquí unes setmanes el llibre.



Canalitzar el clam del sector

La vicepresidenta de Som*, Roser Sebastià, assegura que és una campanya per teixir una xarxa de suport de les llibreries de totes les poblacions i barris, amb filosofia cooperativa, i que només té sentit "si la gent se la fa seva". Un marcador a la web actualitza al moment el total de vendes fetes fins al moment. "Que sigui una manera de canalitzar tot el clam del sector del llibre", diu Sebastià, que assegura que els llibreters han tingut una magnífica acollida amb la iniciativa.

Segons els impulsors, no hi participen els gremis sectorials o les institucions públiques per no alentir el procediment, i poder posar en marxa com abans millor la plataforma, perquè "cada dia compta". "S'obren ara les llibreries virtuals perquè després puguin obrir físicament", resumeix Sebastià.

"Estem en uns temps excepcionals, la societat ens hem de mobilitzar, el que fem és una altra iniciativa però global. Més enllà de promoure la lectura, passar a l'acció i que es pugui cobrir la facturació", explica Joan Carles Girbés, director editorial de Som* i president de la Setmana del Llibre en Català. La campanya pretén també evitar contagis pel fet de repartir llibres a domicili o continuar l'activitat dins dels establiments, i per això es trasllada l'activitat a l'àmbit virtual.

En uns moments en què els ERTO estan afectant tot el teixit econòmic, les llibreries no se salven d'haver de plantejar expedients temporals de reducció de plantilla. Girbés creu que si tothom es fa seva la campanya, es podria contribuir a limitar els ERTO, tot i que es parteix d'un context en què es "patirà" molt per evitar aquestes mesures.