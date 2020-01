Fitag 2020 obre les inscripcions per als grups de teatre amateur d'arreu del món

El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (Fitag) obre avui el període d'inscripcions per a les companyies d'arreu del món que estiguin interessades a participar en la vintena edició, que tindrà lloc del 25 al 29 d'agost a Girona. Un any més, el festival s'estendrà arreu de les comarques gironines per mitjà de la xarxa Fitag Municipis.

Durant els cinc dies de durada de Fitag, diversos espais de la ciutat de Girona -alguns d'accés gratuït i d'altres de pagament- serviran d'escenari de les diferents representacions. I, amb una voluntat descentralitzadora, algunes d'aquestes funcions també es traslladaran als municipis que així ho sol·licitin. De fet, els ajuntaments que estiguin interessats a participar a Fitag Municipis i, per tant, a exhibir les representacions de Fitag 2020 als seus equipaments ja ho poden sol·licitar enviant un correu a direccio@fitag.cat.

Fitag s'ha consolidat com un referent del teatre amateur a escala internacional. S'adreça a un públic divers i ofereix espectacles de diversos gèneres, com ara musicals, comèdies, drames, teatre de text i teatre gestual. La Diputació de Girona organitza el festival, amb el suport de la Casa de Cultura de la mateixa Diputació, l'Ajuntament de Girona, la Generalitat de Catalunya i l'Obra Social "la Caixa". L'actor i director teatral Martí Peraferrer dirigeix Fitag i, d'aquesta edició, en destaca: «Aprofitant la celebració de la vintena edició, estem preparant un festival encara més participatiu, on els protagonistes siguin els actors i actrius amateurs de les comarques de Girona, de l'Estat espanyol i de la resta del món. És per això que es posaran en marxa diferents coproduccions tant catalanes com internacionals per crear en aquesta edició un conjunt d'espectacles especialment pensats per celebrar aquest aniversari».

Un dels valors principals de Fitag és que ajuda a fer visible el teatre no professional de les comarques gironines i, alhora, serveix d'aparador per a nous talents de l'escena catalana i internacional. A més, fomenta la convivència i promou l'intercanvi cultural, atenent que les companyies que hi participen provenen de diferents països. Així ho va transmetre el vicepresident de la Diputació Albert Piñeira en la presentació de l'edició passada: «El Fitag ens ajuda a tenir un país ric culturalment, en actuar com a planter de futurs artistes. Demostra que l'amateurisme no està renyit amb la qualitat i el rigor, sinó ben al contrari».

Fins al 31 de març, les companyies no professionals interessades en el festival poden consultar les bases i tramitar la sol·licitud per mitjà del web del festival (www.fitag.cat). Es valoraran les obres que puguin ser compreses pel públic general, al marge de la llengua d'interpretació. A partir del 4 de maig, la comissió organitzadora de Fitag comunicarà els grups seleccionats.

El 2019 es van rebre més de cent seixanta sol·licituds per participar a Fitag, de les quals es van seleccionar trenta-quatre companyies d'arreu del món. I l'edició va tancar repetint xifres rècord, de tretze mil espectadors en les trenta-sis representacions de teatre amateur que, a més de Girona, es van programar a vuit municipis gironins (Campdevànol, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Palamós, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres). El país convidat va ser Xile.