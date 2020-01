Festival a Figueres per recollir fons a benefici d'una escola orfenat d'Uganda

El teatre El Jardí de Figueres enceta, aquest diumenge dia 12 de gener a les 6 de la tarda, la nova temporada acollint un festival solidari. Una quinzena d'escoles de dansa, música, teatre i corals de Figueres i la comarca i més de 200 infants i joves han unit les seves forces en benefici dels nens i nenes del New Cor Safari, procedents d'una escola orfenat d'Entebbe, Uganda. L'objectiu és recollir fons per ajudar-los a través de l'art a cobrir les seves necessitats alimentàries, educatives i sanitàries.

L'escola New Life va començar amb 25 nens el 1999 de la mà de Deborah Kaaya i ara són més de tres centenars. La directora Deborah Kaaya va crear el New Cor Safari per «guarir les ferides de l'ànima que carreguen aquests nens i nenes». Des del centre destaquen que són nens a qui els agrada cantar, ballar, jugar a futbol i riure. «Nens diferenciats només pel context històric i geogràfic. Diferents només per les circumstàncies». Les entrades per assistir a l'espectacle i col·laborar amb la causa ja estan a la venda a l'Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez de Figueres, a l'escola Acting Figueres, a l'escola La Nau Oliva, al Casino Menestral i, el mateix dia de la funció, a la taquilla del teatre. Tenen un preu solidari de sis euros.

Deborah Kaaya explica des d'Uganda que «aquest any no ha estat fàcil alimentar tots els nens i satisfer les seves necessitats escolars, essencials i mèdiques». «La majoria de vegades teníem farinetes sense sucre per menjar i ens faltava el sabó».

Això va motivar l'impuls dels primers actes solidaris des de l'agrupació figuerenca We Love Uganda amb el suport de l'associació Love Cambodja. El 12 de gener es fa un pas més i s'ha organitzat aquesta gala, on s'han implicat centres de dansa i música de la comarca i artistes com Yolaini, de La Voz Kids, o joves coristes d'Eurojúnior.