Més de 200 escolars actuaran a Figueres contra la pobresa infantil i les desigualtats

Una quinzena d'escoles de dansa, música, teatre i corals de Figueres i la comarca i més de 200 infants i joves han unit les seves forces en benefici dels nens i nenes del New Cor Safari, procedents d'una escola orfenat d'Entebbe, Uganda. L'objectiu és recollir fons en una gala solidària al Teatre Jardí, per ajudar-los a través de l'art a cobrir les seves necessitats alimentàries, educatives i sanitàries, lluitant entre tots per un món més just.

L'espectacle se celebra el proper 12 de gener a les sis de la tarda i s'espera que «sigui una vetllada d'emocions i de retrobament amb les cançons i els nens del New Cor Safari, que ja han visitat Figueres i la comarca en diverses ocasions» expliquen els organitzadors. Per amenitzar l'acte i com a artistes convidades també actuaran Yolaini de La Voz Kids i les coristes d'Eurojunior 2020.

L'escenari del Teatre Jardí obrirà el teló a la solidaritat amb un espectacle que abraça les arts amb una energia pura, per fer front a les injustícies i les desigualtats. La iniciativa parteix de la situació de necessitat que pateix actualment l'escola-orfenat New Life després de perdre unes ajudes que l'ajudaven a subsistir. «Aquest any no ha estat fàcil per alimentar tots els nens i satisfer les seves necessitats escolars, essencials i mèdiques. La majoria de vegades teníem farinetes sense sucre per menjar i ens faltava el sabó» explica Deborah Kaaya, fundadora de l'escola orfenat i del New Cor Safari.

Les entrades per assistir a l'espectacle i col·laborar amb la causa ja estan a la venda a l'Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez de Figueres, a l'escola Acting Figueres, a l'escola La Nau Oliva i, el mateix dia de la funció, a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí. Tenen un preu solidari de sis euros.

Un cant a l'esperança



L'escola New Life va començar amb 25 nens el 1999 de la mà de Deborah Kaaya i ara són més de tres centenars. El col·legi es va construir amb l'objectiu d'ajudar els nens de la comunitat, els familiars dels quals no podien pagar la seva educació. Més endavant, el centre va crear Abba: l'orfenat per ajudar els nens sense llar. «Els nens que van ser acollits eren feliços perquè podien menjar, dormir bé i jugar amb els altres». Tots ells també es van unir al centre New Life. Amb el suport l'associació Love Cambodja de Llançà, l'agrupació We Love Uganda ja ha promogut a Figueres diferents iniciatives que han servit per recollir fons i proveir d'ajuda sanitària, escassa al país, i aliments per al centre. A aquests nens de l'escola els agrada cantar, ballar, jugar al futbol i riure. Són nens diferenciats només pel context històric i geogràfic i per la manca d'oportunitats. Enmig d'aquest context neix el New Cor Safari amb la intenció per part de la seva directora, Mama Deborah, de guarir les ferides de l'ànima que carreguen aquests nens i nenes.

Els organitzadors agraeixen la participació de tots els patrocinadors que han donat els seus productes el dia de la gala, amb l'objectiu d'incrementar la recaptació que serviran també per millorar les instal·lacions de l'orfenat.



Una quinzena d'actuacions i amb artistes convidades

La música, el ball i el teatre seran els fils conductors d'aquest espectacle on sonarà la música del New Cor Safari i que comptarà amb el talent dels alumnes de les escoles: Acting Figueres, Art and Dance Estudi Bel González, Beat Dance Studio Figueres, Aula de Teatre Eduard Bartolí de Figueres, Coral Sant Pau i Coral Ramon Muntaner, Dance Me Figueres, Escola de Dansa i Música Pilar Sánchez, Escola de Música Allegro i Orquestra Versatile del Casino Menestral, Escola de Nou Moviment i Dansa Contemporània El Paller de Castelló d'Empúries, Escola Mónica Lucena, Escola de Dansa Marta Coll, Sergi Brugués dansa urbana i La Nau Oliva. Per amenitzar encara més l'espectacle el públic podrà gaudir de les veus de la petita Yolaini de La Voz Kids i de les joves coristes d'Eurojunior 2019