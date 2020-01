Guia de les cavalcades de Reis per terra i mar a l'Alt Empordà

Avui és un dia especial i màgic. La gran comitiva dels Tres Reis arriba a l'Alt Empordà, on ja fa uns dies que hi són presents els seus patges per a recollir les cartes dels nens i nenes de tots i cadascun dels 68 municipis de la comarca. Baltasar, Melcior i Gaspar tenen previst visitar tots els pobles, carrers i places. Com que són màgics, arribaran per terra i mar. Aquí va l'agenda d'alguns dels actes destacats, però si esteu atents, segur que els veureu passar a prop de casa vostra.

AGULLANA

A 2/4 de 7, els Reis d'Orient seran rebuts a l'ajuntament d'Agullana. A 2/4 de 9 del vespre, arribada a la plaça Major de l'Estrada. Hi haurà xocolatada per als nens a la sala de la Concòrdia.

AVINYONET DE PUIGVENTÓS

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda i continuarà fins a la plaça Pous i Pagès. A continuació, els Reis repartiràn regals a la mainada a la sala de la Societat.

BÀSCARA

A les 4 de la tarda a la Sala Municipal, pel·lícula de nadal Klaus, i a les 6, batucada de la UdG a l'avinguda Alt Empordà. A 2/4 de 7 els Reis arribaran pels ­carrers del poble. Seguidament, a l'ajuntament, es farà la rebuda dels Reis d'Orient.

CADAQUÉS

A 2/4 de 7 de la tarda, a sa Riba des Poal, arribada de Ses Majestats els Tres Reis.

CAPMANY

A partir e les 19 hores, arribada des de la carretera fins a l'entrada del poble. Recepció a l'Ajuntament i a la Societat La Fraternal.

CASTELLÓ D'EMPÚRIES

A les 5 de la tarda, a Empuriabrava Aes Majestats desembarcaran i faran la primera parada i recepció. A 1/4 de 7 de la tarda, concentració de fanalets a la plaça de la Basílica acompanyats per una batucada dels Senyors del Foc, que a partir de 2/4 de 7 es dirigirà cap als ­carrers de la cavalcada per tal de posar llum al recorregut. La cavalcada s'iniciarà al carrer Santa Clara i continuarà fins al carrer del Mar, carrer Sant Jordi, travessarà la plaça de la Llana, seguirà per la plaça de les Monges i pujarà pel carrer Carbonar fins a la plaça de la Basílica, on finalitzarà el recorregut.

FIGUERES

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu de la Mà, passant pel carrer Nou, plaça Catalunya, plaça del Gra, Castelló, Rutlla, Camaño, i acabarà a la Rambla, on hi haurà un escenari.

FORTIÀ

A partir de les 7 de la tarda, a la plaça Catalunya, cavalcada de Reis. En finalitzar, recepció dels Reis al Centre Agrícola i Social.

L'ESCALA

A 2/4 de 7 de la tarda, arribada de Ses Majestats els Reis Mags d'Orient a la platja.

LA JONQUERA

A les 6 de la tarda, arribada de Ses Majestats els tres Reis de l'Orient pel carrer Major.

NAVATA

A les 8 del vespre, els Reis arribaran per la carretera d'Olot, seguiran fins la cruïlla del c/Cabanelles, Mont i Gran fins la plaça de la Vila.

PERALADA

A les 6 de la tarda, cavalcada dels Reis Mags d'Orient a Vilanova de la Muga. A 2/4 de 8 del vespre, cavalcada de Ses Majestats a Peralada per diversos ­carrers del centre de la vila.

ROSES

A les 7 de la tarda, cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient. Recorregut: rotonda de l'Oficina de Turisme, av. de Rhode, av. de Jaume I, c. dels Pescadors. Tot seguit, a la plaça de Frederic Rahola. Parlament i recepció dels Reis als nens i nenes.

VILAFANT

A les 6 de la tarda, sortida des de l'Institut. Passaran per les Forques i pel Camp dels Enginyers fins a l'ajuntament, on es farà la recepció.

VILA-SACRA

A les 19.30 h, arribada dels Reis Mags, al carrer Castelló.