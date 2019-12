Francesc Galí exposa una visió poètica de l'«Exili» a través de la fotografia

Francesc Galí ha presentat a la sala d'exposicions de Ca l'Anita, Exili, una mostra que convida a la reflexió sobre l'exili amb una visió poètica i fotografies realitzades amb l'antiga tècnica del Pinhole o fotografia estenopeica. L'exposició que es va inaugurar dissabte passat romandrà oberta al públic fins al 26 de gener.

La derrota republicana de l'any 1939 va provocar que entre 470.000 i 480.000 persones haguessin d'emprendre el camí de l'exili, moltes de les quals es van instal·lar a França i a diversos països llatinoamericans. Entre ells es trobava el besavi de l'autor, en Francesc d'Assís Galí i Fabra, pedagog i pintor noucentista que, entre altres, tingué com a deixebles Joan Miró, Llorens i Artigas, Rafael Benet i Vancells i Ernest Maragall i Noble. Fou director general de Belles Arts durant la República Espanyola i va tenir un paper fonamental en la salvació del patrimoni artístic.

Exili és l'homenatge de Francesc Galí «a tots aquells que van haver de fugir el 1939 per defensar les seves idees. Un projecte que –tal com indica l'autor–, no aspira a ser un treball documental, hi falten localitzacions, però que pretén convidar a la reflexió sobre l'exili amb una visió poètica, amb fotografies dels llocs per on van passar els exiliats i on van ser concentrats».

L'estació de Portbou, el coll de Lli, a la Vajol; Les Salines, a Maçanet de Cabrenys; el cap Norfeu, el cap de Creus, la Maternitat d'Elna o la platja d'Argelers són algunes de les localitzacions captades pel fotògraf. La tècnica escollida és molt antiga, el Pinhole o fotografia estenopeica, de la qual l'autor se serveix per transmetre, d'una manera honesta i onírica, un sentiment. Les imatges obtingudes no són perfectes, els manca definició, però alhora són quasi màgiques.

Nascut l'any 1964 a Barcelona, ha viscut a molts llocs, entre ells Roses (on ha passat la major part de la seva vida), Barcelona, Sant Cugat, Madrid i Folgueroles (Vic). La fotografia és la seva passió i la seva manera d'explicar la seva visió del món.

Sobre l'autor



Fa uns anys que Franscesc Galí va descobrir la lomografia, una revolució en el món fotogràfic que ha donat lloc a un nou corrent artístic. En un moment tecnològic, on la fotografia digital sembla triomfar, la lomografia ha aconseguit posar en primer pla la mal anomenada fotografia analògica. Aquest descobriment va fer que Galí tornés a la fotografia química, analògica o simplement fotografia, experimentant en tot l'immens ventall de possibilitats des de Polaroid fins a Pinhole, tal com es reflecteix en aquesta mostra.