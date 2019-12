Marina Hidalgo sensibilitza en contra del maltractament animal amb «Captiu»

Fa uns quinze anys, l'escriptora figuerenca Marina Hidalgo va descobrir, quasi per casualitat, el centre de recuperació de primats, la Fundació Mona. Va ser aleshores quan «em van robar el cor». Així va voler aprofitar els seus dots creatius per escriure «Captiu», una novel·la presentada la setmana passada a Figueres que busca «visibilitzar la situació que pateixen aquests animals i, també, ajudar econòmicament la Fundació». Així, 1 euro de la venda de cada llibre es destinarà a la tasca del centre ubicat a Riudellots de la Selva.

Marina Hidalgo confessa que aquest ha estat el llibre més complicat d'escriure, ja que el seu desig era, i així ha estat, fer protagonista un dels ximpanzés, en Bebè, i que a través de la seva mirada es narrés la història vital, majoritàriament marcada pel dolor, d'aquests primats explotats per l'home. «Volia que el lector reflexionés que els maltractadors d'animals no són només persones que van amb un fuet, sinó que n'hi ha de moltes classes, entre ells el mascotisme d'animals salvatges», comenta Hidalgo tot afegint que també volia transmetre esperança. «Captiu», doncs, narra la història de Bebè, un ximpanzé nascut en llibertat a l'Àfrica, traslladat en vaixell fins aquí per convertir-se en mascota d'una família «que l'adora», però que no són conscients del mal que li reporten. Hidalgo té clar que ella no jutja: «No vull assenyalar ningú i per això la història és fictícia, nascuda, però, de retalls de moltes històries reals».

Perquè era important que el lector entengués l'evolució del protagonista i s'hi sentís més proper, la novel·la inclou imatges facilitades per la Fundació Mona, entre elles les de Juanito que il·lustra la portada. Marina creu fermament que el llibre pot esdevenir una bona lectura per als joves.