Figueres ofereix vuitanta propostes escèniques entre gener i juliol de 2020

L'Ajuntament de Figueres ha presentat prop d'una vuitantena de propostes escèniques que es podran veure entre els mesos de gener i juliol en els diferents equipaments del municipi, principalment concentrats al Teatre Municipal el Jardí, la sala La Cate i l'Auditori Caputxins.

El Teatre Municipal el Jardí serà un cop més l'escenari dels espectacles de gran format, entre els quals hi ha, classificats com a espectacles Excel·lent, La rambla de les floristes, una producció del Teatre Nacional de Catalunya basada en l'obra de Josep Maria de Segarra; l'espectacle de dansa espanyola MuDanza Show, amb el figuerenc Carlos Romero; un reflex de la Mallorca contemporània amb Rostoll Cremat de Toni Gomila i Oriol Broggi; la comèdia Cobertura, protagonitzada per Clara Segura i Bruno Oro, que es retroben després de l'èxit de la sèrie Vinagre; La dona del 600 de Pere Riera amb intèrprets reconeguts com Mercè Sampietro o Jordi Banacolocha, i, com a última proposta Excel·lent de la temporada, Jauría, un espectacle que porta a escena el judici del cas de 'La Manada'.



Altres propostes interessants en els escenaris de Figueres



A banda de les propostes de gran format, el Jardí tornarà a acollir la fórmula de públic i actuació sobre el mateix escenari. D'una banda, la companyia empordanesa La Llarga, formada per molts dels talents joves del KM.0 de la programació com Rebecca Alabert, Joan Marmaneu o Oriol Morales, actuarà amb l'obra Bruels, guanyadora del Premi Adrià Gual 2018 de l'Institut del Teatre i inspirada en l'Empordà (espectacle Estrella). La segona proposta que podrà viure el públic en aquest format més proper és el nou muntatge de la companyia figuerenca Tequatre, que a partir d'un text teatral de Dario Fo estrena la comèdia No hi ha lladre que per bé no vingui.

Pel que fa a les propostes de mitjà i petit format, a la sala La Cate es podran veure la majoria d'espectacles Estrella. Abans que es faci fosc, amb Míriam Iscla com a única protagonista; El pequeño poni, una obra per fer-nos reflexionar i dir NO a l'assetjament escolar; el solo de clown de Guillem Albà, CALMA!, i la comèdia-cabaret polític, Els ocells, de la companyia La Calòrica, que torna després del seu èxit amb Fairfly.

Enguany les propostes musicals són un dels al·licients de la temporada. Al Teatre Municipal el Jardí es podrà veure l'espectacle de música, teatre i projeccions Miedo, amb el mediàtic cantautor Albert Pla; La tendresse, un homenatge a la chanson française a càrrec d'Anna Roig, Àlex Cassanyes i la Big Band Project, a la sala La Cate; el projecte Cicle 66Butaques de l'entitat La Cate continuarà la seva programació a la sala Toni Montal amb músics com Ferran Palau, Maria Rodés o Rusó Sala i, per tancar el cicle, l'Ajuntament de Figueres col·labora programant un doble concert de Marc Parrot que presentarà Refugi dins una iurta que s'instal·larà al Parc Bosc.

A més de la música, l'entitat La Cate segueix programant propostes de teatre amateur a la sala La Cate, entre les quals hi ha Mama, de la companyia banyolina Teiatròlics; l'espectacle Mort a les cunetes; el teatre musical Una altra escena, de la companyia emergent SUS4; La gran bellesa, adaptació del film de Paolo Sorrentino; la comèdia Mentiders amb la companyia Guspira Teatre i el teatre-cabaret La ciutat llunyana. A la sala Toni Montal es podrà veure el cinema clàssic, les projeccions d'òperes i dansa i les propostes familiars, amb el cinema infantil i el cicle putxinel·lis.

A l'Auditori Caputxins, i sota la programació artística de Joventuts Musicals de Figueres, es tornarà a comptar amb músics de proximitat: Alba Alsina Quartet, el grup de jazz Quartet Minvant, el duet Criatures, la Bärhof Ensemble i el piano i violí de Laia Fabra i Marta Viñas. L'entitat, també un any més, programa el Festival de Jazz de Figueres que es durà a terme l'últim cap de setmana de maig.

Respecte a la programació familiar, l'Ajuntament de Figueres ha programat quatre propostes a la sala La Cate: Laika, un espectacle de titelles i autòmats que explica la història de la primera gossa astronauta; l'obra de dansa a partir de pintures de Joan Miró, Miramiró; l'espectacle de titelles Adéu Peter Pan i, per acabar d'arrodonir la temporada, es podrà veure l'espectacle Baobab de la companyia La Pera Llimonera, entorn els refugiats. Així mateix, com a propostes infantils, la Biblioteca de Figueres ofereix les habituals Hores del Conte i els centres cívics Joaquim Xirau i Creu de la Mà també oferiran activitats per a totes les edats.

Com a última proposta de la temporada i emmarcada en el festival Figueres es Mou, l'Ajuntament ha programat de forma gratuïta l'espectacle La partida de Vero Cendoya, un espectacle de dansa i futbol que reflexiona sobre els valors socials i els límits entre l'esport i l'espectacle.

A banda d'aquesta programació, altres entitats i promotors han programat més propostes escèniques, destacant un espectacle solidari contra la pobresa infantil en benefici del Nou Cor d'Uganda i un concert de The Gospel Viu Choir en benefici del Grup Iris; una actuació del cantant Luis Cepeda al Teatre Municipal el Jardí; els projectes educatius d'arts escèniques UAP20: Galileu, Fe, Raó, Ciència, el Cantània 2020: Virtual i Mapadeball 2020: Carrers; l'espectacle de Justo Molinero La tercera juventud; una nova proposta de la companyia teatral figuerenca A Mossegades i de la Colla Dolça Tardor; el Ballet de Moscou; els concerts de Fires del Casino Menestral Figuerenc, la Polifònica de Figueres i el Cor de Cambra Estem d'Acords, i les habituals cites amb els festivals Còmic, que ha confirmat l'actuació de Quim Masferrer, i el festival de dansa Figueres es Mou.

Segons el regidor de Cultura, Alfons Martínez, "la nova programació escènica de Figueres aporta una àmplia combinació de gèneres pensada per a tota classe de públic i en especial, amb una clara voluntat que la ciutat esdevingui referent cultural al nostre als municipis i comarques del nostre entorn més proper".



Aposta per facilitar l'accés a l'oferta escènica amb descomptes i abonaments



Des de l'Ajuntament de Figueres es continua apostant per facilitar l'accés a la programació. Per aquest motiu, es manté la promoció del paquet "espectacle Excel·lent-Estrella", amb el qual els espectadors poden combinar una obra de gran format (espectacle Excel·lent) i una obra de mitjà o petit format (espectacle Estrella) a un preu de 27, 24 o 21 euros, en funció de la zona i l'espectacle.

També s'ofereix un nou abonament musical que, per només 40 euros, permet anar a veure els tres espectacles de música programats per l'Ajuntament (Albert Pla, Anna Roig i Marc Parrot).

A més, els espectadors es poden beneficiar de descomptes en els espectacles organitzats per l'Ajuntament de Figueres per als menors de 18 anys; estudiants d'escoles de teatre, dansa i música de Figueres; grups de més de 10 persones; socis de La Cate i membres del club de lectura de la Biblioteca Fages de Climent. Així mateix, l'Ajuntament també està adherit al programa d'inclusió social Apropa Cultura, que ofereix avantatges especials per a col·lectius en risc d'exclusió social.

La venda d'entrades comença aquest dijous 19 de desembre de 19 a 21 h a la taquilla del Teatre Municipal el Jardí i a partir de les 19.30 h a www.figueresaescena.cat.