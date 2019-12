Cap de setmana de Swing a Castelló d'Empúries

Aquest cap de setmana el Swing sonarà i es ballarà a diferents racons de Castelló d'Empúries. L'associació The Dawn Beat, que organitza l'esdeveniment amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, celebra cinc anys i per l'ocasió ha volgut fer una festa de tres dies convidant una de les parelles més importants del panorama swing del moment, Fredrik i Mimmi dels Harlem Hot Shots de Suècia, juntament amb el grup Rollin'Stomps, vinguts directament de Madrid. També es comptarà amb la presència de Carla Stinus i Lara Cano des de l'escola Animal Jazz de Madrid i les professores locals, Bea i Montse.

El Jazz Era començarà amb una ballada el divendres 13 a les 21.30h al convent de Santa Clara. L'entrada serà de 15€. L'endemà a les 22.00h, a la Sala Polivalent, concert de la banda de Madrid Rollin'Stomps i, seguidament, festa i ballada. El grup, que està format per 6 músics liderats per Carmen Vela i sorgits de la passió per la música Swing i pels balladors de Lindy Hop, han participat en esdeveniments com el Donosti Belle Swing Festival o al Madrid Lindy exchange, entre d'altres. L'entrada tindrà un cost de 20€. Per acabar, diumenge 15, hi haurà vermut i classe oberta gratuïta a la plaça Joan Alsina. Tot aquell a qui li agradaria ballar swing i no s'atreveixi tindrà l'oportunitat de provar-ho. I, Aprofitant que és el dia de La Marató de TV3, durant el vermut també hi haurà l'opció de fer una aportació voluntària.

La proposta de The Dawn Beat va dirigida als amants dels anys 30 i a qui vulgui gaudir ballant o admirant professors de la talla de Mimmi & Fredrik coneguts arreu, les madrilenyes Clara i Lara balladores incansables o Bea i Montse les professores de casa que s'uneixen a l'equip de professors de luxe per a celebrar els 5 anys de l'associació.