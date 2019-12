Estrenen «Christmas Epic Poem» del compositor Marc Timón a Birmingham

El compositor i músic castelloní Marc Timón torna a ser notícia amb l'estrena de la seva obra «Christmas Epic Poem» a Birmingham els dies 19 i 20 de desembre. El concert anirà a càrrec de la City of Birmingham Symphony Orchestra i CBSO Chorus dirigits per Simon Halsey.

Com ha explicat Marc Timón, aquesta estrena «és una de les més èpiques i emocionants per mi com a compositor». «Mai abans havia escrit una obra per a tants músics a la vegada», afegeix tot concloent que serveix «per acabar un any intens». «Christmas Epic Poem» presenta, segons l'autor, «un Nadal quàntic on res és el que sembla; un Nadal brillant i fosc al mateix temps, depenent de com creuis el text i les harmonies, que vol reflectir i mostrar les llums i les ombres d'aquest temps».

La reestrena, al Palau

D'altra banda, aquesta obra es reestrenarà al Palau de la Música de Barcelona el proper 26 de desembre, dia de Sant Esteve. Serà, com diu el mateix Timón, una nova versió especialment composta pels cinc cors residents al Palau, un quintet de metalls, orgue, piano i percussió.