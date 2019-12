Ondina Oliva porta la seriè «Retrats» en una mostra a les Cotxeres de Sants

Sota l'aixopluc de la temàtica del retrat, Ondina Oliva (Figueres, 1991) inaugura aquest dissabte dia 14 Rostres, una nova mostra d'escultura ceràmica on s'inclouen diferents retrats modelats i cuits amb llenya. «Totes les cuites són experimentals, deixant a l'atzar i al factor aleatori l'acabat de la peça, on el foc afegeix els colors» explica l'artista. Les obres es podran visitar a la Sala Lluïsa Franch al Centre Cívic Cotxeres de Sants de Barcelona, on romandran fins al març de l'any que ve.

Aquesta mostra és fruit del primer premi que es va endur Ondina Oliva, amb l'obra titulada Retrat, una escultura que encara que sigui un fragment del cos i el bust, es mou en un terreny clàssic però la manera de treballar-la va una mica més enllà. Es tracta d'una obra figurativa que entronca molt bé amb la modernitat, segons va valorar el jurat.

De cara a l'exposició: «M'he motivat a fer una sèrie de retrats, diferents, rostres que creïn sorpresa». El que més li fascina, diu, són els acabats i colors, que aconsegueix experimentant diferents tècniques «que es feien servir antigament per aplicar-les ara en escultura».

Des de fa un temps, l'artista modela al seu taller peces que després presenta a concurs i experimenta la tècnica amb cocció de llenya, que «li dona un acabat aleatori i descontrolat, m'agrada que el foc li acabi de donar aquest toc, que no tries tu, exactament». Ara, assegura, totes les peces que fa estan relacionades amb aquesta tècnica, «que em permet donar-li l'acabat desitjat, em deixa mantenir la textura. Vull que es vegi la manera de modelar». Oliva continua centrada en l'art figuratiu, perquè l'abstracte no l'atrau, D'aquí han sorgit una sèrie d'animals, que aquests dies s'exposen a Quart: «Buscava que fossin de mida real, però els forns de ceràmica que tinc a l'abast no em permetien treballar amb aquestes mides».

Una de les escultures que integren l'exposició Criatures.

Les primeres obres van ser gats, conills i esquirols. Després va fer micos, ossos, o un guepard. Totes les peces s'exhibeixen sota el títol Criatures, en una exposició col·lectiva, fruit de la col·laboració entre l'Associació de Ceràmics de Catalunya i el Museu de la Ceràmica de Quart, juntament amb les artistes Anna Ferrer i Leo Sánchez.

La mostra està oberta fins al 15 de desembre. En aquest cas la paraula Criatures és el punt en comú i fil conductor de les peces de les tres artistes. Els animals de l'artista figuerenca presenten una tècnica molt texturada plena d'expressivitat. Els acabats de tons vermellosos i grisos d'òxid en el foc potencien la força de les peces. Les acompanyen, el treball escultòric d'Anna Ferrer que fa servir línies geomètriques de superfícies suaus i amb esmalts de tons clars, creant criatures poc ambigües, estímuls importants per a la imaginació. Finalment Leo Sánchez s'ha decantat per la forma ovoidal com a identitat i com a símbol de vida.

Galeria Beaskoa



En la mateixa línia, Ondina Oliva també exposa una de les seves peces en una altra col·lectiva, en aquesta ocasió, a la galeria Beaskoa, situada a Barcelona, sota el títol Àfrica: «En aquest cas he presentat una obra que representa una nena negra, en tocs foscos, i seguint la mateixa tècnica d'elaboració».