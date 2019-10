L'artista Alicia Cayuela exposa Labor of Love a Cadaqués

Labor of Love és el títol de l'exposició que es presenta fins meitats d'octubre a Cadaqués, a la sala Amistat. Es tracta de la nova obra d'Alicia Cayuela, qui es torna a apropiar de l'art clàssic del retrat, i la seva intenció no és altra que ensenyar l'aparença del model.

La ceràmica, sovint considerada com un art menor perquè se situa a la frontera de l'art i de l'artesania, s'exalta en una composició obertament lliure, fantasiosa i plena de color. Al contrari de la tradició occidental sofisticada i centrada sobre si mateixa, els retrats d'Alicia, alliberant-se de les limitacions estètiques, celebren els múltiples misteris de la ment humana. La col·locació de les peces ensenya una plèiade de rostres que contemplen a qui la mira.

L'espontaneïtat d'Alicia en l'ús de les formes i dels colors, les línies lleugeres i ràpides representen una multiplicitat, on els ulls dels models captiven i estan mirant a l'espectador de la mateixa manera que aquest els està mirant.

Aquesta nebulosa de rostres, models ocasionals que ella va escollir en el seu entorn, uneix en una mateixa figura uns astres de vegades totalment estranys. Només l'anàlisi d'aquest conjunt, i no el dels seus components aïllats, torna la comprensió sensible de l'obra d'Alicia. En aquesta constel·lació de rostres, alliberant-se dels límits, Alícia presenta un mirall. El seu treball reflecteix una creativitat pura on la sinceritat i la frescor són un exemple aconseguit i alegre d'alteritat.