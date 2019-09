El duet Neus Plana & Maria Camahort fusionen guitarra, flauta i percussió corporal

Feia temps que, sense conèixer-se, Neus Plana i Maria Camahort seguien les mateixes passes però en moments diferents: estudis d'interpretació de la música clàssica a l'Esmuc i el mestre Emilio Molina. A més, també les unia l'amor per la música de cambra i per la improvisació. Així va ser que el 2017 es van conèixer i van decidir iniciar un projecte a duo combinant els tres instruments que dominen: la guitarra, la flauta travessera i la percussió corporal. Aquest divendres, a les 9 del vespre, actuen a l'auditori Caputxins de Figueres.

«Tot ha estat molt fàcil perquè, des del principi, vam adonar-nos que teníem en comú les ganes de descobrir la improvisació i anar més enllà de la partitura», explica Plana qui argumenta que malgrat tenir una formació clàssica «ens agrada investigar altres mons, estils». Aquesta formació peculiar, doncs, els permet fer-ho ja sigui tant amb obres d'autors clàssics com contemporanis. «Treballem les peces des de l'oralitat, la corporalitat i la improvisació», comenta Plana. Així, dins el seu repertori, variat i tampoc tan conegut, hi ha folies, xacones així com músiques tradicionals com cançons balcàniques, turques i catalanes que, cada vegada, prenen més protagonisme.

Les dues intèrprets tenen clar que el fil conductor dels seus concerts «és el ritme» que a través de músiques diferents van investigant. Un fet sorprenent per al públic, tan visualment com auditiva, és la introducció de la percussió corporal com a tercer instrument. «Es tracta d'una disciplina artística que fa ús del cos com a instrument; és una barreja entre música i dansa on utilitzem tots els timbres sonors corporals que tots tenim expressats des de la màxima creativitat», comenta Plana. La percussió corporal, afegeix, pot tenir un enfocament tan interpretatiu, pedagògic com lúdic i terapèutic. Així s'entén que tothom pugui sentir-se atret i accedir-hi.

Agraïdes per l'oportunitat



Com a duet, Neus Plana i Maria Camahort no han actuat mai abans a Figueres i menys a l'auditori Caputxins on divendres desplegaran el repertori que fa temps que consoliden. Agraeixen que Joventuts Musicals els hagi ofert aquesta oportunitat dins el seu camí d'exploració i creixement en el camp de la improvisació i la creació pròpia.