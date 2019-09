Quatre noies empordaneses participaran a Eurovisión Junior fent costat a Melani

Melani García serà la representant d'Espanya a Eurovisión Junior 2019, que se celebrarà a Gliwice-Silèsia (Polònia) el 24 de novembre. La nena, de 12 anys, ha estat seleccionada internament per Televisió Espanyola per participar a la 17a edició del festival. la cantant estarà acompanyada per quatre coristes empordaneses: Edurne, Yara, Maria i Violeta, alumnes de l'Escola Mónica Lucena de Roses i Figueres.



Melani, coneguda ser la guanyadora de la quarta edició de La Voz Kids, ha repetit en diverses ocasions que anar a Eurovisión Junior és un dels més grans somnis de la seva vida, segons explica TVE en un dels seus comunicats sobre l'esdeveniment.





Espanya torna al certamende la seva última participació i després del triomf deamb, el 2004.Melani García representarà Espanya amba la XVII edició del Festival d'Eurovisió Junior. El tema és un cant d'esperança a favor del planeta, compost i produït per( Lagarto Amarillo) al costat dei amb la col·laboració de