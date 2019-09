Sortida per veure l'espectacle 'Nada es imposible' del Mago Pop al Teatre Victòria

L'Associació del Càncer de Vilafant ha organitzat el proper 23 de novembre una sortida per veure l'espectacle 'Nada es imposible' del Mago Pop al Teatre Victòria de Barcelona. La sortida es farà des de Vilafant a les dues de la tarda i té un preu de 75 euros i de 70 euros per als nens de fins a dotze anys. Les reserves es poden fer al telèfon 972 201 306 o per mail a activitatsgirona@aecc.es.