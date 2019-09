Arrossada popular i espectacle infantil animen la festa a Creixell

Aquest cap de setmana se celebra a Creixell, que pertany al muncipi de Borrassà, la Festa de les Verges Trobades amb un programa d'actes molt tradicional. La cita comença disabte amb l'ofici solemne, a dos quarts de 12 del migdia i tot seguit Anna Maria Puig Griessenberger, doctora en Arqueologia i presidenta de l'Institut d'Estudis Empordanesos, s'encarregarà de fer el pregó. A continuació l'Associació de Veïns i Amics de Creixell ha previst oferir un aperitiu als assistents.

Arrossada popular

Pel que fa als actes del diumenge, el poble celebra, com és tradició, una arrossada popular, els tiquets de la qual s'han de reservar i el preu és de 13 euros per als socis i de 14 per als que no ho són. El preu per als infants de fins a 12 anys és de 8 euros.

Per tancar la festa, la companyia d'animació infantil La Xarinola d'en Rikus oferirà un espectacle de cançons, música i ball per a petits i grans.

Els actes es fan a l'Arbreda de Creixell, i en cas de pluja cal portar paraigües i tenir paciència i bon humor, tal com indiquen els organitzadors.