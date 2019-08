Concert per cloure el IV Curs de música d'arrels tradicionals a Pontós

Coetus, l'orquestra de percussió ibèrica, durà a terme diverses activitats durant aquest final de setmana, en el marc del IV Curs de música d'arrels tradicionals de la península Ibèrica, que va iniciar-se diumenge.

Avui, dijous 29, a les 22:30h hi haurà un concert de Carles Dènia, cantant i compositor valencià, acompanyat per músics de Coetus. Demà, dia 30 d'agost, com a acte de final de curs es realitzarà un concert gratuït on s'hi convocaran les més de 100 músics, entre alumnes i professors.

Durant les dues nits de concerts hi haurà un sopar popular, amb reserva prèvia.