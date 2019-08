Quan els oceans criden: un examen de consciència del mar fins a la taula

La naturalesa ha de ser una preocupació en les nostres vides i amb aquesta premisa quatre artistes han concentrat el seu art en manifestar la poca cura que tenim els humans dels mars i oceans. Plàstics al mar és el tema de la tercera exposició del cicle Consciències naturals, que s'ha pogut veure fins al 25 d'agost a Pals, dins el Festival White Summer. Comissariada per Tatiana Blanqué, l'han acompanyat en aquesta exposició les artistes Fiona Morrison, Pilar Farrés i Michelle Wilson, que ja havien treballat plegades en diferents projectes de sensibilització: «Volíem que el que ens preocupa arribés al públic i aquest prengui consciència del que sent i el que veu» assenyalen les impulsores del projecte.

Envoltat per xarxes plenes de plàstics recollits al mar, l'espectador ha sentit que és necessari participar en la neteja de les platges. La instal·lació SOS: L'Últim Sopar, ofereix una representació visual i auditiva del problema del plàstic: des del mar fins a la nostra taula, aconseguint que ens submergim en les aigües que ens envolten per mirar des de dins. Cada cop el mar crida més fort i ens retorna a la superfície tot allò que hi llancem «escombraries que malmeten les nostres costes, que malmeten la fauna marina i que arriben a les nostres taules i ni ens adonem, i les mengem». Per això al mateix temps el visitant ha trobat una taula ben arreglada, però als plats hi havia només escombraries, tot allò que llencem al mar i amb el que maltractamen l'entorn.

Passat l'agost la peça preveu seguir la seva itinerància per diferents municipis i arribar a l'Alt Empordà, amb l'objectiu de seguir conscienciant la societat que els residus de la nostra realitat no es poden llençar al mar i que com va dir Unamuno, «la natura és un examen de consciència» i «a través de les arts visuals volem incidir, recordar, reivindicar que hem de ser conscients que els mars produeixen més de la meitat de l'oxigen a l'atmosfera i absorbeixen la major quantitat de carboni en ella, és prou contundent? És a dir, podem respirar oxigen gràcies als mars».

La comissària de l'exposició, Tatiana Blanqué, va convidar al projecte les prestigioses galeries Sala Nonell i Jorge Alcolea, qui a través del seu patrocini artístic, ha deleitat el públic del Festival amb obres d'artistes contemporanis de la seva galeria com Miguel Macaya, Lídia Masllorens, Isabel Ramoneda, Carlos Azañedo o Mario Pamez. També s'han pogut veure en una ocasió única peces d'artistes com Salvador Dalí, Joan Miró, Antoni Tàpies, Miquel Barceló, Alberto Giacometti i Maurice Utrillo.