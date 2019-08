La platja de la Gola de Llançà va ser l'escenari del concert del grup SAU30. Les cançons de SAU van tornar a sonar al poble on Carles Sabater estiuejava, al qual se'l homenatjar en nombroses ocasions durant el concert. Van sonar els mítics temes: El tren de mitjanit, És inútil continuar, Me'n torno a SAU... i no podia faltar Boig per tu, la cançó més corejada de la nit.

L'esdeveniment va ser organitzar per Rocktail Group