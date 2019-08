Joan Dausà farà el pregó de la festa major de l'Escala

La programació de la Festa Major de l'Escala arrenca amb els actes previs que es posen en marxa el cap de setmana del 23 d'agost, que inclouen la 10a Marxa Nocturna de l'Anxova, la 31a Trobada Gegantera i el 27è torneig obert de tennis i 7è de Pàdel. El tret de sortida institucional, però, és el 30 d'agost, amb la inauguració de l'exposició de Festa Major, que en aquesta ocasió permetrà veure com s'està configurant el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal, que està previst que es construeixi els propers anys a l'edifici conegut com a Can Masset, seguida del pregó, que aquest any s'ha encarregat al popular cantant Joan Dausà, que passa part de les seves vacances a l'Escala i ha actuat en diverses ocasions al municipi. La jornada inaugural també inclou una cercavila, la demostració castellera i la botifarrada i anxovada popular, amenitzada pel grup La Masovera Barbuda.



Reforç de Barrakes



Coincidint amb la jornada del pregó, es posen en marxa també les Barrakes, amb una programació que aquest any es veu reforçada, amb la incorporació per a aquest primer dia del concert de Lágrimas de Sangre, en col·laboració amb el festival Ítaca. El grup estava previst que actués a l'Escala la passada primavera, però la pluja va fer suspendre el concert.

A l'escenari de Barrakes també hi actuaran The Penguins i el Tour (31 d'agost) i Orquestra Maribel (1 de setembre).

Una de les novetats d'aquest any és que la zona de Barrakes disposarà d'un Punt Lila. Serà l'estrena al municipi del servei comarcal de prevenció de les violències en l'àmbit de l'oci nocturn, al qual s'ha integrat l'Escala entre altres municipis de l'Alt Empordà. Impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà, l'objectiu és oferir un lloc segur amb uns referents clars pels joves, professionals qualificats que puguin donar informació de qualitat i intervenir-hi en cas d'agressió.

El regidor de Joventut, Marc Frigola, remarca que «cal gaudir de la festa i fer-ho amb el màxim respecte vers els altres i iniciatives com aquesta ens ajuden no només a tenir eines d'actuació en cas que es produeixi alguna agressió, sinó també fer una tasca d'informació, sensibilització i prevenció». En aquest sentit, també està previst que es facin sessions formatives des de l'àrea de Joventut del Consell Comarcal per a entitats.



Per a totes les edats



El regidor de Promoció i Acció Cultural, Rafel López, destaca que «la programació de la Festa Major està pensada per arribar a totes les edats, amb activitats diverses, entre les quals es dóna una especial atenció al públic familiar i es potencien activitats per a joves».

En aquest sentit, una de les novetats d'aquest any és un parc d'aventura que es muntarà a la plaça Catalunya, que comptarà amb circuit de mini ponts, escalada, paintball i futbolí humà, entre d'altres (3 de setembre, i en el cas del paintball, està limitat a majors de 14 anys amb autorització).

No faltaran clàssics com la cursa d'objectes flotants no identificats (1 de setembre, amb premi a l'originalitat), el festival nàutic i la gimcana nocturna (2 de setembre), el corremulla i el festival d'inflables refrescants (31 d'agost) o el Holy Festival, amb Adolescents.cat (1 de setembre).

L'apartat musical també s'ha reforçat aquest any. A part de les actuacions de Barrakes, també estan previstos els tradicionals concerts i ball a la Sala Polivalent -Orquestra Internacional Maravella (1 de setembre) i Orquestra Selvatana (2 de setembre)-, així com actuacions com les de l'orquestra La Betty (31 d'agost, a la Platja), Disco Mòbil Sons (2 de setembre, a la Platja) o el ball final de Festa, amb Banda Neon. A més, de diferents audicions de sardanes programades durant els dies de la Festa Major.

Una altra novetat d'aquest any serà que es guarniran alguns dels espais del municipi amb banderoles amb formes d'anxoves, en una clara al·lusió al logotip que va estrenar l'any passat la Comissió de Festes de l'Escala.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, remarca «l'esforç i la implicació que es produeix per fer possible una festa d'alt nivell tant des de la Comissió de Festes i les àrees de Cultura i Joventut, com des de les nombroses entitats i persones individuals que hi col·laboren».

El cartell de la Festa Major és obra de la dissenyadora Roser Bona. El de les Barrakes, de Júlia Parella i Georgina Trill.