Alfred García captiva el públic del festival Portalblau amb el seu estil íntim i personal

Alfred García ha pujat aquest divendres sobre l'escenari del festival Portalblau d'Empúries (Alt Empordà) i ha captivat el públic assistent amb el seu estil íntim i personal. El cantant, conegut pel seu pas per Operación Triunfo 2017 i per la seva participació a Eurovisió, ha interpretat la majoria de les cançons del que és el seu àlbum debut: 1016. El disc, que ja ha assolit la categoria de disc d'or, és un homenatge al número que li van adjudicar al càsting del popular concurs i conté temes d'estils diversos, principalment de rock però també pop i soul García ha començat la seva actuació interpretant La ciudad i de seguida s'ha posat els espectadors a la butxaca.

Un marc incomparable i una veu particular. Amb aquests ingredients sobre la taula el cantant, músic i compositor Alfred García ha ofert aquesta nit la seva actuació a la dotzena edició del Festival Portalblau al jaciment d'Empúries. Davant d'un miler d'assistents, García ha irromput a l'escenari amb la seva guitarra i acompanyat de la seva banda.

El tema 'La Ciudad' ha estat l'escollit per encetar l'actuació i li ha servit per guanyar-se ràpidament el públic assistent. El concert, emmarcat en la gira de presentació del seu àlbum debut '1016', que ja és disc d'or, ha repassat la majoria de temes que el conformen.

Entre ells, la cançó que dona títol a l'àlbum, De la tierra hasta marte, Barcelona, Londres, Sevilla, Volver a empezar, Que nos sigan las luces o Lo que puedo dar.



Un estil particular

El disc tribut al número que li va tocar al càsting d'Operació Triunfo confirma el caràcter eclèctic de l'artista on s'hi poden trobat tocs eminentment de rock però també influències d'alguns dels seus cantants preferits: des d'Eminem passant pel soul, el pop, els tocs de jazz o les picades d'ullet a grans artistes com Bob Dylan o Ed Sheeran.



Una llarga trajectòria musical

El cantant, nascut al Prat de Llobregat l'any 1997, es va formar com a músic al Taller de Músics de Barcelona. Va ser aquí on va aconseguir els coneixements en diversos instruments com la bateria, la guitarra i el teclat.



El pas per la televisió

El juny del 2017 va ser seleccionat per participar a la novena edició d'OT, on va arribar a la final i va quedar en quarta posició. Això li va donar la oportunitat de representar Espanya al festival d'Eurovisió de l'any passat. Allà, juntament amb l'altra ex concursant d'OT i ex parella de l'artista Amaia Romero, van interpretar el tema Tu canción, seleccionada per votació popular durant el programa.