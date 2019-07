Debuta a Festival de Peralada el Ballet Nacional Sodre d'Uruguay

La companyia presenta una obra inspirada en la unió de la figura universal del gentilhome el Quixot de la Manxa amb la del cèlebre uruguaià Arturo E. Xalambrí, un personatge apassionat, excèntric i extraordinari, responsable que a Montevideo es conservi una de les col·leccions de llibres de Cervantes més grans de l'Amèrica Llatina.

Aquest muntatge l'ha creat Blanca Li a partir de l'obra de Cervantes. Divendres vinent, l'auditori del Festival, acollirà una sorprenent coreografia que es nodreix de la música de grans compositors que van basar les seves partitures en l'obra cervantina:Georg Philipp Telemann, Charles Koe-chlin, Claude Debussy, Maurice Ravel, Mijaíl Glinka, Camille Saint-Saëns, Em-manuel Chabrier, Nikolái Rimsky-Kórsakov i Alexander Glazunov. Una barreja de ficció i realitat que rememora el clima de somni dels grans títols del repertori de ballet clàssic.

Igor Yebra ha explicat que l'obra és una "autèntica quixotada i per això, des del primer moment vaig pensar en Blanca Li per dur a terme aquest projecte. En només 4 mesos vam realitzar aquest ballet que es pot definir com a clàssic-contemporani. Un ballet àgil, sense intervals i fàcil de ficar en una maleta per poder portar el talent la companyia per tot el món'.

L'actuació a Peralada obre la gira espanyola de la companyia que també els portarà a Almagro, San Lorenzo de El Escorial, Sagunt i Santander.

Unes hores abans de l'espectacle, el director artístic del Ballet Nacional Sodre, Igor Yebra i la coreògrafa, Blanca Li, conversaran sobre la figura del Quixot a la Biblioteca del Castell de Peralada que alberga una important col·lecció de Cervantes, considerada una de les més importants en mans privades, on es poden trobar exemplars dels s. XVI i XVII entre més d'un miler d'exemplars del Quixot de la Manxa.