L'elegància vocal de Ludovic Tézier enamora a Peralada

El recital de Ludovic Tézier s'ha fet a l'església del Carme del Castell de Peralada i ha estat acompanyat al piano per Maria Prinz, que també ha debutat al Festival oferint una gran actuació. S'han presentat amb un ampli repertori en el que Tézier s'ha sentit molt còmode. Ha començat l'actuació amb Franz Liszt i S'il est un charmant gazon, Comment disaient t'ils i Oh! quand je dors. A continuat amb Robert Schumann i Mondnacht i Hör ich das Lledchen klingen. A continuació s'ha escoltat An die Musik i Ständchen de Franz Schubert, per acabar la primera part del recital amb Hector Berlioz i 'L'Île inconnue' de Les nuits d'été, Op.7.

Per a la segona part, Ludovic Tézier també ha triat 4 compositors. Ha començat Amadeus Mozart i Abendempfindung an Laura, KV 523, Komm, Liebe Zither, komm, KV 351 'Deh, vieni alla finestra' de Don Giovanni, KV 527. A continuació ha arribat el torn de Piote Illitx Txaikovski i l'ària de Yeletzky de la dama de piques. A la darrera part del recital s'ha escoltat La mort de Rodrigo de Don Carlo, de Verdi i 'Nemico della patria' d'Andrea Chénier, d'Umberto Giordano. El recital ha acabat en mig de grans aplaudiments i bravos del públic. Les propines han estat l'ària Wolfram, de Wagner i Zueignung de Richard Strauss.

El baríton ha demostrat en aquest recital que és una veu operística de primera magnitud, un dels barítons més importants del darrer mig segle.