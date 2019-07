La banda escocesa Texas arriba a la Ciutadella de Roses

Enguany se celebren tres dècades de la publicació del primer disc de Texas, Southside (1989), un treball que va esdevenir un èxit mundial i que va marcar un punt d'inflexió a la carrera del grup de Glasgow (Escòcia). Entre els singles més potents que va generar aquell disc destaca I don't want a lover que encara, avui en dia, ressona a l'imaginari sonor col·lectiu. Només cal pensar que la cançó es va col·locar el vuitè a la llista britànica d'UK Singles Charts. La banda, liderada per Sharleen Spiteri, va mostrar així la seva particular visió del pop a tot el món.

Des d'aquell llunyà 1989, Texas no ha deixat de créixer i madurar aconseguint un grapat d'èxits mundials com Say what you want o Summer Son, entre altres. A Roses, aquest dissabte, de ben segur, en repassaran molt d'ells en un concert que serà l'únic que oferiran aquest estiu a la Costa Brava. Les entrades per algunes de les zones encara es poden aconseguir al web del festival Sons del Món.

D'altra banda, per escalfar els minuts previs al concert, el Festival ha convidat l'artista Carlota Urdiales. A més, s'ha escollit el vi Mareny, del celler Espelt, per maridar amb la música de la banda Texas. Aquest és un vi blanc, jove i fresc, amable i aromàtic.