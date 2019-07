Marco Mezquida i Chicuelo presenten el seu nou disc a la Finca Malaveïna

Marco Mezquida, al piano, Juan Gómez "Chicuelo", a la guitarra i Paco de Mode a la percussió van fer un repàs al disc 'No hay dos sin tres', interpretant 8 cançons que van ser composades pels mateixos Mezquida i Chicuelo. A ritme de jazz, no van faltar les bulerias, les brises brasileres, el tanguillo contemporàni... i mentre sonaven tots aquests ritmes, el públic anava fent una cata de vins i tastant un exclusiu formatge proposat per Toni Gerez, sumiller del Castell Peralada Restaurant.

Aquest concert va ser molt especial per a Paco de Mode, ja que Mezquida i Chicuelo li van dedicar el disc 'No hay dos sin tres' com a homenatge a la seva inestimable percussió i a més perquè ahir era el dia del seu aniversari.

Mentre el capvespre anava caient sobre Finca Malaveïna, els musics van interpretar cançons com Romesco, Menorca, Sin Espinas, Caminos, Engaño, Lenta, Andante Trepidante, Canción de Tina, Gloria Bendita i Al sol.

El concert va ser complementat amb els maridatges dels vins Peralada Finca Malaveïna 2016 i el Peralada XX 1998, del qual es va fer una edició limitada de 3.511 ampolles, de les quals en queden poc més de 40 ampolles. Les característiques dels vins van ser explicades per l'enòleg de Vins i Caves Peralada, Delfí Sanahuja.

Un capvespre rodó que avui es tornarà a repetir amb un nou concert, amb Marco Mezquida també com a protagonista. L'artista resident del Festival 2019, presentarà l'espectacle 'Els somnis de Ravel', un viatge oníric per l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel. Amb aquest espectacle, estrenat el 2016, Marco Mezquida oferirà una recreació personal i única de la música del genial Maurice Ravel, al costat del percussionista, Aleix Tobias i el cel·lista, Martín Meléndez.

Va ser un capvespre captivador protagonitzat per dos dels artistes creatius més rellevants del panorama musical que estan units pel seu amor a la música.