El pop alternatiu de Charlotte Gainsbourg sedueix l'Auditori del Castell de Peralada

El Festival Castell de Peralada ha rebut aquest dissabte una de les grans veus d'aquesta edició. L'actriu i cantant anglofrancesa Charlotte Gainsbourg ha portat el seu pop alternatiu i electrònic a l'escenari alt-empordanès, acompanyada de la seva veu melòdica. Gainsbourg ha repassat durant una hora i mitja les cançons del seu darrer àlbum, Rest un homenatge a la seva germana morta el 2013. Un disc que ja ha rebut diversos premis per part de la crítica internacional i el primer en què Gainsbourg ha escrit totes les cançons. Bona sintonia entre l'artista i el públic amb un 'bona nit' d'entrada en català. El concert ha acabat amb una altra de les cançons icòniques de Gainsbourg 'Lemon Incest' i una llarga ovació per part dels 1.500 espectadors.

Després de l'estrena amb dues magistrals actuacions del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petesburg, la música ha estat el protagonista d'aquest dissabte a Peralada, de la mà de Charlotte Gainsbourg. L'artista anglofrancesa ha passat per l'Alt Empordà per primer cop per presentar 'Rest', el seu darrer treballa que ha estat molt aplaudit per la crítica i que no ha decebut els gairebé 1.500 espectadors que s'han acostat a veure en directe el concert.

Amb bases electròniques i acompanyada d'una banda de cinc músics, Gainsbourg ha repassat temes com 'Deadly Vlentine', 'I'm a lie' o 'Rest' que dona nom a l'àlbum que combina l'anglès i francès en un dels treballs més celebrats de la cantant.

Més enllà de les onze peces que composen el darrer treball, l'artista també ha rememorat grans èxits com 'Heaven can wait' o 'Lemon Incest' amb la que ha tancat el concert, una peça que va suposar que el reconeixement de Gainsbourg com a músic. Després una tancada ovació a l'artista que ha estat tot el concert acompanyada dels teclats i una posada en escena un punt psicodèlica, però també sòbria.



Una mirada francesa



El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, ha explicat que és "lògic" que Gainsbourg visités Peralada ja que es tracta d'una "gran artista", i ha recordat la "mirada francesa" que sempre ha tingut el festival. "Sempre intentem tenir un gest de complicitat cap al món francès amb Juliette Binoche, Gerard Depaurdier, Charlotte Gainsbourg i tants altres", ha assenyalat.

Aguilà també ha recordat la carrera artística "destacable" de l'actriu i cantant francesa, relacionada en bona part per la relació familiar. I és que Gainsbourg és filla de Serge Gainsbourg, un dels grans músics que ha donat França, i de la model, cantant i directora de cinema anglesa, Jane Birkin.



Nit del Cinema

Un dels al—licients que s'ha viscut aquest dissabte ha estat una nova edició de la Nit del Cinema, en la que diversos artistes de la gran pantalla s'han citat a Peralada, entre els quals, el català Francesc Orella, l'andalusa Macarena Gómez o la madrilenya Nathalie Poza. Tots ells han compartit amb Gainsbourg aquesta segona edició de la Nit del Cinema que s'ha celebrat als jardins del castell, i que ha servit per reivindicar el sector.