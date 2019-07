Ovació de gala per al ballet de Sant Petesburg en l'obertura del Festival Castell de Peralada

El prestigiós ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petesburg ha obert aquest dijous la 33a edició del Festival Castell de Peralada. Una proposta "fresca i moderna" que ha fet una repassada d'estils, partint des dels més clàssics fins a l'oferta més moderna i innovadora del ballet. Tot plegat, sota la batuta del coreògraf i ballarí Ilya Zhivoi que ha sortit ovacionat en la que ha estat la primera visita de la companyia russa al festival alt-empordanès. Els 1.600 espectadors que han assistit a l'estrena d'una nova temporada a l'Auditori del castell han ovacionat els artistes quan ha acabat l'espectacle. La companyia allargarà un dia la seva estada i aquest divendres repetirà, aquest cop amb un programa mixt en què oferirà una peça de ballet romàntic.

El Castell de Peralada ha tornat a obrir les seves portes aquest dijous per estrenar una nova temporada de música i dansa. L'encarregada d'obrir la 33a edició del festival ha estat una de les grans companyies de ballet mundials que encara no havien passat per l'Auditori del Castell, el Teatre Mariïnski de Sant Petesburg. I l'aposta no ha decebut. Els artistes han fet un repàs d'estils amb una primera part sòbria, on la vintena de ballarins han dansat peces més clàssiques del ballet, i una segona en la què ha destacat l'aposta per estils més moderns.

Una proposta dirigida magistralment pel jove coreògraf i ballarí rus, Ilya Zhivoi sota una escenografia clara i senzilla, sense excessives estridències i que ha permès els 1.600 espectadors de l'Auditori del Castell gaudir d'un dels grans ballets que es poden trobar avui en dia, i que per primera vegada ha apostat per duu els seus ballarins a l'Alt Empordà.

'Les quatre estacions' ha agradat al públic de Peralada que ha reconegut la feina de la companyia amb un llarg aplaudiment al final de l'espectacle. I és que els ballarins que han sortit a escena, dirigits per Zhivoi, han mostrat un repertori "fresc i modern" que ha fet àgil l'espectacle.

Una de les claus ha estat un vestuari, obra de la jove dissenyadora Sonya Vatayan. Vestits lliures i vaporosos, tot plegat sota la música del reconegut compositor britànic Max Richter, inspirada en l'obra de 'Les quatre estacions' d'Antonio Vivaldi. Des de la direcció del festival reconeixen que és un "honor" haver obert una nova temporada amb el ballet rus. "Aixecar el teló amb el Teatre Mariïnski és un encert. Es tracta de l'escola russa, amb la millor tècnica, i el crítics parlen de una de les millors companyies", ha reblat el director del festival, Oriol Aguilà.



Divendres, un ballet romàntic

La primera visita del Teatre Mariïnski a Peralada no quedarà limitada a una actuació. Divendres la companyia oferirà un programa mixt. En aquesta ocasió el ballet romàntic ocuparà l'escenari de l'Auditori Parc del Castell amb música de Chopin i de Liszt que va inspirar a tres dels grans coreògrafs del segle passat. Chopiniana, de Michel Fokie, és un clarhomenatge a l'època romàntica amb el seu ballet blanc, danses lleugeres i un anhel per assolir la perfecció.

A In The Night, la companyia de Sant Petersburg oferirà un ballet curt que va crear el 1970 el nord americà, Jerome Robbins. La nit de dans a acabarà amb Marguerite and Armand que el britànic, Frederik Ashton va crear expressament per a Margot Fonteyn i Rudolf Nuréiev.



Un estiu ple de grans noms

Com és habitual, per Peralada hi passaran grans noms de l'escena artística mundial al llarg d'aquest estiu. Una de les grans veus serà la de la britànica Charlotte Gainsbourg que presentarà el seu darrer àlbum, 'Rest' el proper dissabte. Paul Anka, La Fura dels Baus o el compositor veneçolà Gustavo Dudamel són alguns de la vintena llarga d'artistes que passaran per Peralada.