Cinquanta anys de l'arribada a la lluna, en una exposició al Museu del Joguet

El Museu del Joguet de Figueres commemora els cinquanta anys de l'arribada a la Lluna amb una exposició que mostra una selecció de jocs i joguets que es van produir a partir de l'inici de l'exploració de l'espai, primer, i de l'arribada a la lluna, després i fins a l'actualitat.



A la Lluna (amb un cove)

Neil Armstrong va trepitjar la lluna el 21 de juliol de 1969. Complia un somni antiquíssim de la humanitat: conquerir aquell cercle majestuós i resplendent que, nit rere nit, mentre perd o guanya una llesca, ens incita a badar, somiar i fer cabòries.

Tal com explica el periodista Sebastià Roig: "Des de molt abans, però, tots ens havíem imaginat uns paisatges lunars extraordinaris. Els coneixíem gràcies als relats fantàstics de Llucià de Samosata, Cyrano de Bergerac, Jules Verne, H.G. Wells o Arthur C. Clarke. També pels films de Mèliés, Fritz Lang i Stanley Kubrick. I pels còmics de Superman, Tintin i els 4 Fantàstics, on havíem descobert els misteris de la cara oculta".

Els joguets, es clar, també s'havien amarat d'aquesta fascinació celeste. No és estrany, doncs, que amb l'ajut de lents, ninots i disfresses; fitxes, taulers i cromos; retallables, vehicles i peces de Lego, ens convertíssim en astrònoms de balconada, científics bojos de safareig o astronautes de galeria i terrat, mentre construíem colònies ultragalàctiques per jardinets, solars i places.

"La imaginació, per sort, és immune a la tirania de la llei de la gravetat. Quan s'enlaira, no hi ha ningú que l'aturi. Per això, si voleu emular la gesta de Neil Armstrong, us convidem a fer-la servir. Només necessitareu un cove imaginari. L'haureu d'anar omplint amb els records, la sorpresa o les reaccions que us provoquin els ninots, les fotos, els jocs, les revistes i els objectes d'aquesta mostra. Si ho feu bé, podreu tornar a casa carregats amb un bon tros de lluna" assegura Roig.

En el primer àmbit de l'exposició es mostra una selecció de fotos de la Lluna originals de Juan Carlos Casado, un dels astrofotògrafs més destacats del món i president de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Les imatges han estat captades durant diverses expedicions astrofotogràfiques a diferents indrets del planeta per a fotografiar la Lluna.



La saga més famosa



Àmbit dedicat a la saga més famosa de la ciència-ficció creada pel guionista, productor i director George Lucas. A partir de la primera pel·lícula, estrenada al 1977, Star Wars va revolucionar el món dels joguets, amb la popularització de jocs i joguets a partir del marxandatge de la pel·lícula, amb el que s'ha anomenat univers expandit.

En aquest àmbit s'exposen diversos models dels joguets per a construir de Star Wars cedits per LEGO®.



Altres arribades

La possibilitat de arribar a la lluna ha fascinat la humanitat des de l'inici dels temps. Ja l'any 1860, Jules Verne va imaginar un viatge a la lluna i després, al 1902, Georges Méliès va dirigir Viatge a la lluna i només sis anys després, el pioner del cinema a casa nostra, Segundo de Chomón dirigia Excursió a la lluna.

Els joguets

A partir de 1950, els avenços de la ciència i la tècnica, l'exploració de l'espai per part de la Unió Soviètica i dels Estats Units, així com l'aposta del sector audiovisual pel gènere de ciència-ficció, van fer que la indústria del joguet reflectís aquest món espacial. A més a més, la generalització del plàstic va permetre abaratir els costos dels joguets i crear-ne amb formes inspirades en els vehicles que viatjaven a l'espai.

L'arribada a la lluna el 21 de juliol de 1969 va suposar, encara més, la popularització dels jocs i joguets relacionats amb l'espai.



Coets, robots, pistoles siderals, astronautes, naus de l'espai formen part encara ara dels joguets preferits de la mainada.

Espai de jocs

L'exposició inclou d'un espai de jocs de construcció adequat per a totes les edats. Els jocs són gentilesa de LEGO®.



Al voltant de la conferència es fa la xerrada: "Es va arribar a la lluna?" el dia 5 de juliol a les set de la tarda, oberta a tothom. La conferència va a càrrec de Pere Guerra, director de l'Observatori d'Albanyà, enginyer i investigador. A la conferència s'explicarà l'arribada a la lluna i com funcionava el Saturn V, el coet que va portar la missió Apollo XI a la Lluna, amb el passi de vídeos de les missions Apollo. Acabarem la sessió jugant amb un simulador espacial per a crear el nostre propi coet per arribar a la Lluna.





Sobre la visita nocturna



La lluna en un cove. Busquem joguets quan és fosc

El Museu del Joguet també celebra els 50 anys de l'arribada a la lluna amb una visita nocturna al Museu. "Et deixarem un equip de llum per tal que busquis els joguets entremaliats que s'ha escapat de les vitrines i fins i tot potser la lluna". Serà el dia 20 de juliol a les 20.30 h Activitat gratuïta. Imprescindible inscripció prèvia al mateix Museu a al 972 504 585