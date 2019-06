Els actes populars agafen embranzida a Llers pels 25 anys de la Fira de la Cirera

Amb una programació continuista i un equip de gent que des dels primers anys s'ha mantingut al peu del canó, la Fira de la Cirera de Llers compleix enguany 25 anys mantenint una oferta d'actes atractiva i un producte de gran qualitat. La 16a Trobada General de Puntaires de les comarques gironines, l'actuació castellera i la trobada de gegants ompliran de festa el poble, aquest diumenge, per celebrar un aniversari especial. Per donar el màxim relleu a la festa, s'estrenarà l'havanera 'Cireres de Llers', amb lletra de Xavier Jové i música de Xavier Falgarona, per tancar la fira, a les sis de la tarda, interpretada pel grup La Garota de l'Empordà.

Tots els productors locals estan collint durant els dies previs a la fira –i alguns fins i tot el mateix matí– entre els 4.000 i els 5.000 quilos de cireres que es posen a la venda a preu de mercat. «De cirera primerenca n'hi ha hagut poca però ara ja estan collint cireres molt maques i dolces, de molta qualitat i amb bon calibre», destaca Joan Sagué, membre dels Amics de Llers, Cultura i Esbarjo, organitzadors de la fira.

La venda de cireres, que arriba unificada en una sola parada, s'acompanya d'una àmplia oferta d'activitats, algunes de molt destacades com ara Trobada de Puntaires de les comarques gironines, que compta ja amb més de 350 participants, al pavelló, l'actuació castellera amb els Vailets de l'Empordà i la cinquena Trobada Gegantera. «Som una fira que està completament consolidada, amb un equip de gent al darrere que volem donar-li llarga vida, durant molts anys més».

La fira obre portes a les deu del matí. Paral·lelament a la venda de cireres, la fira continua amb les activitats clàssiques de cada any, com la Marxa Popular, la mostra Els 25 anys de l'Avi Cirera, al Claustre de l'església, l'exposició d'ocells en el marc de la 10a Trobada Ornitològica i la 16a Trobada Intercomarcal de Col·leccionistes de Plaques de Cava. A les onze del matí, els graLlers fan la despertada de la fira davant de l'església amb un repertori de música tradicional. La 13a Trobada de Cotxes d'Època i de Seat 600 i la demostració del joc de bitlles catalanes donarà pas a l'actuació castellera. Després de les partides simultànies d'escacs, el públic podrà gaudir d'un altre dels clàssics del programa que cada any cobra un major protagonisme. Durant el migdia hi haurà la cinquena Trobada Gegantera, que pels 25 agafa embranzida amb més colles participants. Com cada any, cal destacar la celebració del dinar popular al pavelló, que des del primer any ha mantingut el mateix menú: «el nostre pollastre és únic» assegura Sagué, que convida el públic a seguir fent gran la fira.