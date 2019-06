Els enigmes sense fi de Dalí, al descobert a les xarxes socials

L'any 1976, Salvador Dalí va publicar l'article «Guia secreta del Teatre-Museu Dalí» al Setmanari Artístic Mar Empordanesa. En ell, parlava dels Cadillacs, un element que va fer aparèixer a diferents exposicions fins a instal·lar el darrer al Teatre-Museu Dalí de Figueres. Partint d'aquesta idea, la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, va pensar a seguir el fil però, ara, «transformar-lo en una acció a les xarxes socials». Es tractava de seleccionar vint-i-quatre «peces significatives o elements icònics» i enigmàtics del Triangle Dalinià i, al llarg de vint-i-quatre setmanes, oferir-los, com píndoles, als seus seguidors. La resposta ha estat molt satisfactòria.

La community manager de la Fundació, Cinzia Azzini, responsable dels mitjans digitals i coordinadora del projecte, explica que «els secrets» han estat triats curosament a partir de les propostes dels professionals del centre. «És una acció transversal amb el Centre d'Estudis Dalinians i l'àrea digital», comenta Azzini, que afegeix que la voluntat de la campanya és «donar un punt de vista diferent i molt ampli» sobre objectes «que, per nosaltres, ja són molt coneguts, però que podem mirar d'una altra manera». «La idea és que potser hi havia aspectes que passaven desapercebuts», reconeix Montse Aguer.

De la tria feta, hi haurà objectes que es presentaran en format audiovisuals produïts per DocDoc Films, com el primer dedicat al Taxi Pluvieux o un altre que el seguirà sobre el Crist de les Escombraries, a Portlligat. La dinàmica sempre serà la mateixa. El diumenge es llença una pista als usuaris i dilluns es revela l'objecte. És al llarg de la setmana quan s'aniran desgranant secrets i misteris al seu entorn, alhora, s'animarà a la participació dels seguidors. En el cas del Taxi Pluvieux, s'evoca el primer cop que Dalí el va fer aparèixer, a l'Exposition Internacionale du Surréalisme de París, el 1938. La inspiració, però, la va trobar a Verona, mentre esperava un taxi amb Gala. Ara, la quarta versió d'aquell Cadillac, que Dalí va regalar a la seva dona, es mostra a l'inici de la visita al Teatre-Museu Dalí.



El segon secret que ja s'ha revelat està més vinculat amb Gala. Es tracta del seu tocador i cambra de bany a Púbol, un espai que antigament havia estat la cuina del Castell. En el post penjat s'explica com Gala «va voler específicament amagar els fogons amb unes petites cortines seguint l'estil del seu tocador de Portlligat» i com Dalí va dissenyar les aixetes del rentamans i de la banyera seguint el llaç de Moebius.

«Jugàvem amb la idea de les imatges invisibles de Dalí que es fan visibles, és anar reflexionant sobre el museu, Dalí, l'escenografia, les connexions amb altres autors», comenta Montse Aguer que assegura que, tot i la informació que donen, «sempre és l'espectador el que ha d'acabar de conformar la mirada o l'explicació, sempre és un joc obert».

La resposta dels seguidors a la xarxa, aquestes primeres setmanes, ha estat molt bona. La campanya se centra molt en Facebook. Com explica Azzini, en aquest camp encara hi ha molt de camí per recórrer. «Anem creixent, però encara no és el que podríem tenir; hi ha limitacions perquè els drets de Dalí són vigents i a l'hora de compartir hem d'anar amb compte», confirma.