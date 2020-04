El 78% d'espanyols s'informa més que abans i el 69% confia en fonts científiques

Un treballador dins del seu quiosc que roman obert en el confinament per coronavirus

El 78% de la població espanyola assegura que s'informa més ara que abans de la pandèmia del Covid-19, segons l'estudi 'El consum d'informació durant el confinament pel coronavirus: mitjans, desinformació i memes', de la Universitat Ramon Llull (URL).

Basat en una enquesta a 1.220 majors d'edat en tota Espanya del 3 al 10 d'abril, el 90% s'informa com a mínim una vegada al dia -abans ho feia el 77%- i el 52% ho fa tres o més vegades -quan abans de la crisi únicament ho feia el 28%-, informa l'universitat aquest dimarts en un comunicat.

L'estudi indica que l'excepcionalitat de la situació ha creat la necessitat d'estar permanentment informat, però al 42,7% dels ciutadans això els genera angoixa o estrès, la qual cosa indica que conviuen la necessitat d'estar informat i una certa fatiga per la sobreabundancia de notícies sobre la pandèmia.

La ciutadania, segons l'estudi del grup d'investigació Digilab: Mitjana, Strategy and Regulation de la URL, manté una "actitud crítica" amb la informació que proporcionen els mitjans: encara que hi ha gairebé un empat entre els que aproven i desaproven la informació rebuda, el 77,4% afirma que els mitjans estan condicionats o molt condicionats per la seva línia editorial, i el 44,6% creu que l'està tractant de forma sensacionalista.

Els diaris digitals, amb un 38,3%, i els informatius de televisió, amb un 33,9%, són la primera opció dels participants per informar-se, i entre aquests últims són les televisions públiques les que mereixen la seva major confiança.

El 50,5% dels enquestats està d'acord amb que els mitjans proporcionen massa informació sobre el coronavirus, i el 37,7% diu que l'excessiva informació li dificulta seguir l'evolució de la pandèmia.

L'estudi apunta que el 6,1% dels enquestats s'han subscrit a un contingut digital durant el confinament, i el 52% de la ciutadania acudeix directament al web del mitjà que li interessa, perdent pes l'accés a aquests per les xarxes socials o els cercadors, més freqüent en circumstàncies normals.

El 69,3% dels enquestats confia en les fonts sanitàries i científiques com les de major credibilitat, el 18,3% en les administracions públiques, el 5,3% en els mitjans de comunicació, el 3,7% en experts econòmics i el 0,6% en els partits polítics.



Fakenews



El 80,3% dels enquestats diu haver rebut notícies falses o de veracitat dubtosa durant la pandèmia, que procedeixen majoritàriament de xarxes socials i aplicacions de missatgeria instantània, i el 73,3% assegura contrastar les 'fake news', encara que únicament sigui de les notícies que li interessin o afectin de forma directa.

El 71% diu haver compartit algun 'meme' sobre la crisi del coronavirus, sobretot a través de Whatsapp: un 69% afirma fer-ho per diversió i un 13,7% per donar el seu "punt de vista" sobre la pandèmia.