L’Ajuntament de Figueres ajorna el pla de reforç de la seguretat en el subsol de la Rambla

Des de fa temps, l’Ajuntament de Figueres, la Guàrdia Urbana i Fisersa tenen la mirada posada en la seguretat en el subsol de la ciutat. La preocupació es va generar a partir de diversos incidents ocorreguts en el tram soterrat de la riera Galligans, que travessa el nucli urbà des del carrer Ter fins a la plaça El·líptica.

Per aquesta avinguda canalitzada hi ha hagut persecucions policials de presumptes delinqüents, a peu i, fins i tot, amb vehicles motoritzats. Entre altres mesures, es va reforçar la tanca d’accés a la riera, però l’Ajuntament volia anar més enllà i, per aquest exercici, havia pressupostat una inversió de 80.000 euros destinada a «obres de vigilància en el subsol de la Rambla».

Aquesta partida, però, ha estat ajornada pel Govern municipal a partir d’una proposta de reestructuració de diverses aplicacions del pressupost que també afecta projectes com inversions en semàfors (12.892 euros), asfaltatge de voreres (26.481 euros), reposició i millores en el sistema de sanejament (89.271 euros), entre altres.

Tanmateix, també hi ha partides que han perdut pes inversor, com és la d’instal·lació de càmeres de seguretat al sector oest (de 79.009 a 54.071 euros), recàrregues de vehicles elèctrics (de 18.129 a 6.637 euros), el Pla de transició energètica en edificis i instal·lacions municipals (de 50.000 a 18.759 euros), la instal·lació de plaques fotovoltaiques (de 200.000 a 50.000 euros) o la construcció de pistes de petanca en el sector oest (de 76.193 a 6.193 euros).

En conjunt, la disminució d’inversions és de 596.315 euros que s’han traspassat a cinc inversions per a incrementar-ne l’aportació.

Més diners per a càmeres lectores de matrícules

D’aquesta manera, el projecte d’instal·lació de càmeres lectores de matrícules disposa ara de 529.938 euros. El fons de reposició de clavegueram de Fisersa serà de 210.677 euros. La millora general de les dependències municipals passarà de 369.954 a 525.331 euros i la partida per a la redacció d’estudis i projectes salta a 253.526 euros. La inversió més gran d’aquest paquet d’ampliació pressupostària està destinada a la coberta del pavelló Rafel Mora, amb 525.331 euros.

En el darrer ple municipal, el debat d’aquesta modificació de crèdit va despertar recels per part d’alguns dels grups de l’oposició. Socialistes i republicans es van abstenir. Pere Casellas (PSC) va qüestionar que no tiri endavant la pista de petanca del sector oest, però es va mostrar favorable en la inversió en càmeres de seguretat. Agnès Lladó (ERC) va ironitzar sobre el fet que algunes partides «de cara a la galeria, són necessàries» i va suposar que, en el cas del subsol de la Rambla, «la manca de seguretat ja no hi és». També va qüestionar que amb els canvis «la transició energètica no sembla prioritària» lamentant el cas de l’edifici de la Casa de la Vila «com a exemple d’edifici no sostenible». A més, considera que el més de mig milió d’euros de les càmeres lectores de matrícules «són molts diners» i que les baralles a la zona de l’Estació i els actes incívics en diversos llocs «no es resoldran» amb aquest sistema. Xavier Colomer (CUP) va compartir la inquietud pel pla de transició energètica, «s’aparca quasi totalment», va dir i per les despeses de les càmeres.

L’alcalde Masquef va reconèixer que la modificació de partides «és un tema de prioritats i polític», tot defensant les càmeres «per la seva provada eficàcia en altres municipis» en un projecte en el qual hi ha treballat la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra.

Abocaments constants a la riera

«És un tema delicat», reconeix obertament Jordi Masquef en el moment de tractar la seguretat ciutadana en el subsol de la Rambla. Malgrat que la partida destinada a millorar-la hagi desaparegut del capítol d’inversions d’aquest any, l’alcalde va assegurar en el darrer ple que «en el futur serà una prioritat». Mentrestant, la Guàrdia Urbana i Fisersa continuaran supervisant els accessos al tram cobert de la riera Galligans.

Un operatiu de neteja en el llit canalitzat de la riera Galligans / Ajuntament

Però la seguretat no és l’únic maldecap que té l’Ajuntament. Els abocaments de brossa, runa i tota mena d’estris domèstics són constants a la part descoberta del llit de la riera de Figueres. De manera periòdica, cal fer-hi operacions de neteja per a extreure totes aquestes escombraries que, a part del seu impacte ambiental, serien un perill en cas de pluja i la consegüent avinguda d’aigua. Les operacions de neteja són constants. La darrera d’elles va tenir lloc la setmana passada amb el resultat habitual: milers de quilos de brossa i, el que és encara pitjor, al cap de pocs dies han tornat a repetir-se els abocaments. La neteja, en la qual està implicada Fisersa, també es va fer en diversos espais del Culubret i Sant Joan.

El gener passat, un operatiu semblant va acabar recollint 90 tones de deixalles i andròmines abocades al carrer, en solars del carrer Dr. Fleming, Món Millor i a la Riera Galligans.

Per descobrirVisites guiades durant les Fires

Galligans és el nom de la riera que travessa Figueres de ponent a llevant. El seu traçat recorre la ciutat des de la carretera de Llers fins a la de Llançà, passant per la plaça del sol, el carrer Lasauca, la Rambla, el carrer Caamaño, la plaça de la Palmera, l’Escorxador i la plaça Josep Tarradellas. Per Fires, l’Ajuntament i Fisersa organitzen visites guiades. Tindran lloc el dissabte, 4 de maig, al matí, i el diumenge 5, a la tarda. Cal reservar plaça a l’Oficina de Turisme o al web visitfigueres.cat. L’entrada val 5 euros. És gratuït per als menors de 10 anys.