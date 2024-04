Transitant per la menopausa sense tabús

«Totes les dones, en un moment o altre de la seva vida, passen per la menopausa sense que hi hagi una visibilitat de tots els seus efectes. Per això és tan important que en parlem obertament» remarca Maria Martínez, coordinadora de l’ASSIR Alt Empordà, que ha posat recentment diferents grups de suport a la dona per abordar obertament la menopausa i els seus efectes. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, en uns anys, la xifra de dones postmenopàusiques arreu del món serà de 750 milions. També estipula que entre un 60% i un 70% de les dones que transiten l’etapa del climateri ho fan sense disposar dels coneixements bàsics respecte al seu impacte físic i psicològic. És preocupant la seva qualitat de vida, tenint en compte que aquesta etapa representa el 33% de la vida de la dona.

La majoria dels problemes al voltant de la menopausa tenen el seu origen en la desinformació i l’estigma social i afecta de diferent manera a les dones de cultures diverses. Els mites que rodegen la menopausa en la nostra societat patriarcal discriminen el cos d’una dona que envelleix i no aborden la menopausa com una fase més de la vida. Internet s’erigeix en la principal font d’informació, per sobre del professional de la ginecologia. El model biomèdic i la indústria farmacèutica han contribuït a considerar la menopausa com un problema de salut, que necessita controls mèdics i la prevenció de la patologia associada. En canvi, els científics socials la defineixen com un procés biològic normal, amb una experiència individualitzada influenciada pels factors culturals.

Des dels grups de menopausa oberts a l’Escala, Roses i Figueres, un equip multidisciplinari, format per llevadores, ginecòlegs, fisioterapeutes, nutricionistes i psicòlegs, pretén ampliar el coneixement que tenen les usuàries sobre aquesta etapa i augmentar el seu benestar físic, social i emocional, tenint en compte les diferents cultures representades al grup i que formen part de la nostra societat.

«Les dones marroquines solen estar més obertes a l’ús de teràpia natural o fitoteràpia per abordar els símptomes» Hanane Jaraou — Llevadora

La llevadora Hanane Jaraou explica que «la perspectiva marroquina sobre la menopausa se centra principalment en els símptomes físics, com l’augment de pes, l’insomni i les dificultats per a dormir». Com passa a la cultura occidental, «es tendeix a restar importància als aspectes emocionals i psicològics de la menopausa, la qual cosa pot dificultar que les dones busquin ajuda en aquests àmbits». La diferència és que les dones marroquines «solen estar més obertes a l’ús de teràpia natural o fitoteràpia per al control dels símptomes que les dones de cultura occidental i aquests tractaments naturals són més populars que els hormonals substitutius». A poc a poc, i també gràcies a aquests grups de suport «s’intenta que estiguin menys invisibilitzades i que vagin interessant-se més per l’aspecte emocional, però costa en l’àmbit cultural, ja que també des de la família i l’ambient social en el qual es mouen no se li dona importància. Tampoc es preocupen massa de temes sexuals com la disminució de la libido, ja que tenen assumit que va associat a l’edat».

La medicina tradicional xinesa ofereix un tractament individualitzat per a cada dona Des de la Medicina Tradicional Xinesa (MTC) els símptomes de la menopausa són la causa d’una feblesa de l’element Aigua (Yin), que regula la funció ovàrica i la fertilitat (entre altres coses). A més, l’element Foc (Yang), que controla les funcions del cor i les mentals, també estarà afectat. Silvina Testa, estudiosa i practicant de la MTC, explica que «quan la dona deixa de tenir la menstruació, la calor i la humitat que cada mes eliminava (Yang) i l’ajudava a regular-se energèticament, ara s’acumula». La MTC busca reequilibrar aquesta situació. És important que la dona faci alguns canvis en els seus hàbits alimentaris que ajudin a regular aquest desequilibri: augmentar el consum de llegums, verdures, peixos, algues i reduir o eliminar begudes ensucrades, tes, cafès, ja que són molt estimulants. També ajudarà la reducció de lactis animals, que pot substituir-se per begudes vegetals, els aliments grassos i fregits i els aliments crus i freds. Quant a l’activitat física, es recomana fer exercici de manera constant, exercicis que siguin fàcils de seguir per a crear l’hàbit. «La MTC té una gran eficàcia per a tractar la menopausa» assegura Testa, ja que «el terapeuta fa una entrevista, pren el pols, observa la llengua i l’estat general del pacient. No utilitzen un tractament genèric, sinó que es fa d’una manera individualitzada segons les característiques que presenta cada pacient».

«Respecto el meu cos, que és savi, i no penso que perdré la meva essència com a dona en la menopausa» Leire González — 49 anys

Cap a un canvi de mentalitat

En l’actualitat, encara que les dones europees viuen la menopausa amb sentiments de pèrdua i de menor feminitat, és cert que valoren també el fet que s’alliberen de les molèsties pròpies del cicle menstrual i de possibles embarassos. Sembla haver-hi un avenç important per part d’un sector de la població femenina que valora aquesta etapa de la vida com una època d’enriquiment i de creació de nous valors. Leire González veu de forma molt positiva la participació en grups que motivin la dona a informar-se i gaudir també d’aquesta nova etapa. En el seu cas, assenyala que la menopausa és un repte. «Sempre ho he passat molt malament amb les regles i no tinc por a altres símptomes propis de la menopausa, al contrari, sento que serà un alliberament el fet de no estar pendent cada mes de molèsties i dolors. Respecto el meu cos, que malgrat entrar gairebé als 50 anys, és savi i no perdré la meva essència de dona» afirma.

«La dona oriental arriba al climateri amb preocupació, també està sotmesa als cànons de bellesa» Yanping Huo — 52 anys

Segona primavera

En la cultura ancestral de la Xina, i especialment en la Medicina Tradicional Xinesa (MTC), la menopausa es considera un període d’equilibri i transformació anomenat «segona primavera». Es creu que les dones poden aconseguir un nivell de saviesa i espiritualitat més elevat durant aquesta etapa. Tot i això, les dones de països com la Xina no deixen d’estar sotmeses als mateixos estereotips de bellesa que les dones occidentals. Yanping Huo reconeix que als seus 52 anys viu amb preocupació l’arribada del climateri en la seva vida. «Al meu país, es considera que en aquesta època la dona envelleix ràpidament i ja no tenen interès pel sexe». Per aquest motiu, les dones, quan arriben a aquest moment de la seva vida, «es cuiden molt, segueixen una dieta i fins i tot recorren a la cirurgia estètica per mantenir-se joves» conclou.