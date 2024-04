L'ACA treu a licitació el projecte per ampliar l'estació de regeneració d'aigua de l'Escala que doblarà la seva capacitat

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha tret a licitació la redacció del projecte per ampliar l'estació de regeneració d'aigua de l'Escala. El pressupost és de 53.700 euros i la proposta seleccionada haurà de definir les actuacions necessàries per doblar la capacitat de l'estació, que actualment és de 250 m3/h. El termini per rebre propostes acaba el proper 25 d'abril. La depuradora de l'Escala está gestionada pel Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i es va posar en servei en el 2005. Disposa d'un tractament biològic de fangs activats de baixa càrrega, amb eliminació de nitrogen i un tractament terciari. La planta té una capacitat per a tractar 21.000 m3/dia, i depura les aigües residuals de fins a deu poblacions.

En concret, són Albons, Bellcaire d'Empordà, L'Escala, part de Torroella de Montgrí, Sant Pere Pescador, l'Armentera, Colomers, Jafre, Verges i la Tallada, que suposen 105.000 habitants equivalents. Va ser el 2008 quan es va posar en servei l’estació regeneradora d’aigües (ERA) de la depuradora de l’Escala. L’objectiu era el de connectar les aigües tractades a la planta amb el Rec del Molí, aportant així un recurs més al rec de Sentmenat.

Aquesta ERA permet tractar 250 m3/h d'aigua i consta d’un filtre tèxtil de discs i una desinfecció. Amb l'ampliació es doblarà la capacitat i passarà a tractar-ne 500. Amb tot, la depuradora rep uns cabals superiors als que pot tractar l'ERA, especialment a l’estiu, per l'arribada de turisme, d'aquí la necessitat d'ampliació. L'ACA considera que en l'actual context de sequera, i amb l'objectiu de consolidar l'ús de l'aigua regenerada per a usos no consumptius, es considera necessari desenvolupar l‘ampliació del tractament de regeneració.