Vuit detinguts d'entre 22 i 69 anys a Empuriabrava per un hivernacle de marihuana amb més de 500 plantes

Vuit persones d'entre 22 i 69 anys han estat detingudes a Empuriabrava vinculades a un hivernacle de marihuana amb 554 plantes en un habitatge del sector Puigmal. Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Local de Castelló d'Empúries, van practicar les detencions el 3 d'abril, poc després que agents d'ambdós cossos entressin a l'habitatge i descobrissin la plantació rere un envà amb la porta camuflada en un armari. Els cossos policials van constatar també que hi havia una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica. A més de les plantes es van comissar 2.890 euros en efectiu i 91 grams d'haixix. S'acusa els detinguts de delictes contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric.

Les detencions són la culminació d'una investigació que va començar davant la sospita de l'existència de la plantació al domicili esmentat. La unitat d'investigació de la Comissaria de Roses dels Mossos es va encarregar de les indagacions.

Arran d'aquesta investigació es va fer l'entrada i perquisició judicial el 3 d'abril a primera hora del matí. Hi van participar agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de Girona, de la Unitat de Seguretat Ciutadana i Investigació i de la Policia Local de Castelló d’Empúries. A dins l'habitatge van localitzar els vuit homes que resultarien detinguts, sis dels quals amb antecedents.

A la planta baixa de l'edifici els agents van descobrir la plantació. Era en un espai ubicat al darrera d'un envà per al qual aparentment no hi havia accés. Els agents van descobrir que s'hi arribava a través de les portes inferiors d'un armari col·locat davant l'envà, que conduïen a dues estances comunicades per una altra porta. També van intervenir tots els estris i eines necessaris per al cultiu. Els detinguts van passar el dia 5 d'abril a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.