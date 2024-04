Desmantellen una plantació de marihuana en una antiga fàbrica de guix de Figueres

La Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en una antiga fàbrica de guix de Figueres. A dins, els cossos de seguretat van trobar-hi 274 plantes cultivades i una habitació amb 22,43 kg de marihuana assecada. A més, la policia va trobar-hi 900 euros en efectiu. Com a resultat de la investigació, la Policia Nacional i els Mossos d’Esquadra van detenir tres persones com a responsables del cultiu. Es tracta de membres de la mateixa família i un d’ells ha ingressat a presó, mentre que els altres dos han quedat en llibertat a l’espera de judici.

La investigació policial d’aquesta plantació va arrencar el mes de febrer, quan els dos cossos van rebre una informació que en aquesta nau de Figueres s’hi estava cultivant marihuana per vendre-la posteriorment. A partir d’aquí els agents van començar a investigar els fets i comprovar les sospites.

A partir d’aquí es va organitzar un dispositiu per accedir a la nau i escorcollar-la amb autorització judicial corresponent. Una vegada dins van veure que hi havia una porta blindada que donava accés a la plantació.

A dins de la nau els responsables del cultiu tenien 274 plantes de marihuana. També hi havia una habitació destinada a assecar plantes on hi havia els 22 kg de cabdells de marihuana, que equivaldria a unes 510 plantes més. Hi havia aïllants tèrmics, focus, extractors, transformadors elèctrics i aires condicionats per facilitar el creixement de les plantes.

A més, els detinguts tenien una màquina per comptar bitllets i els dos cossos policials apunten que tenien una organització perfectament estructurada. Des de la Policia Nacional recorden que l’Alt Empordà és un territori on proliferen les plantacions de marihuana més difícils de detectar i es dediquen al cultiu i venda de droga al sud de França.