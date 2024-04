«L’Antàrtida t’enamora, però ha estat un viatge que ens ha agradat tant com l’hem acabat patint»

El coratge i la determinació de tres aventurers de l’Alt Empordà han marcat una fita en la història explorant l’Antàrtida de manera inèdita en bicicleta d’aigua. Josep Rubau, Lluís Balasch i Jesús Prieto, amics de la infància, han culminat amb èxit una aventura de quaranta dies que els ha portat des de les aigües del mar de Roses fins al glacial territori antàrtic. A través d’un documental que s’estrenarà a la tardor, el públic podrà contemplar aquesta gesta pionera. Són els primers a arribar al cercle polar antàrtic d’una manera 100% sostenible i respectuosa amb el medi ambient, a vela i tracció humana.

Una expedició històrica a l’Antàrtida. / Nacho Cembellin

Els tres empordanesos han comptat amb l’assessorament de l’experimentat aventurer Antonio de la Rosa, per travessar el pas de Drake, conegut pels navegants com el mar més tempestuós del planeta i arribar al cercle polar antàrtic, tot fent ús exclusiu de vela i tracció humana. «El pas de Drake és el pitjor mar que hi ha al món, considerat també com l’Everest dels mars, l’hem patit moltíssim, ha estat una tortura». Tot i «aquests moments extremadament durs que no esperàvem cap de nosaltres, el balanç és excel·lent, perquè hem superat els límits i objectius que ens havíem fixat, arribant al cercle Polar Antàrtic» explica el rosinc Josep Rubau. «L’Antàrtida t’enamora, un cop arribes compensa tot el que vam passar: dormíem en el veler que ens feia de suport i després pedalàvem de dia sempre que la meteorologia acompanyés». Amb la consciència del que han viscut, un viatge tant dur psicològicament com positiu t’adones que has de tenir el cap molt ben posat per no tirar la tovallola: «si perseveres, tens possibilitat de tirar endavant tot i que també depèn d’altres factors».

La naturalesa cobra factura i van tenir una tornada difícil. «Un cop arribats al cercle polar antàrtic, vam tenir una avaria al veler, no vam aconseguir arreglar-la i hem patit moltíssim, enfrontant-nos a onades gegantines i al vent en contra. Vam navegar cecs, sense radar, sense calefacció, sense electricitat: ha estat un viatge que ens ha agradat tant com l’hem acabat patint». Els aventurers han combinat moments d’extrema duresa i espectacularitat: «La bellesa de l’Antàrtida ens ha enamorat. Entre gels, icebergs i la presència de la fauna salvatge, hem pedalat amb respecte i admiració per aquest entorn únic al món, on ens hem sentit insignificants i privilegiats al mateix temps». El fet de tenir l’avaria els va fer distanciar unes hores d’un veler que feia una altra expedició i que va acabar naufragant. «Ens hem adonat que hem pogut sortir d’aquesta aventura, gràcies a l’expertesa de les persones que ens acompanyàvem, no m’agradaria que ningú més fes aquest viatge en veler, després de viure l’experiència, en ple segle XXI la tecnologia falla als llocs més inhòspits i pots acabar morint».

Bicicleta d’aigua, disseny de Josep Rubau. / Empordà

Les bicicletes aquàtiques que han vorejat l’Antàrtida han superat tots els obstacles i les gèlides aigües de l’Antàrtida. Van ser creades per Josep Rubau i el desenvolupament d’aquestes li va suposar més de sis anys de treball. Temps més tard es va despertar entre els amics l’antic somni de viatjar plegats en una aventura que havia de ser molt especial: «Ens ha unit més que mai i l’amistat ha sortit reforçada» tot i que cap dels tres pensa a tornar-la a repetir.