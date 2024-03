Borrassà gestiona les colònies de gats de carrer

L’Ajuntament de Borrassà ha posat en marxa el projecte de gestió de les colònies de gats de carrer i demana nous voluntaris. El projecte té per objectius evitar la reproducció incontrolada, millorar el seu benestar i per raons de salubritat. Aquesta actuació comporta el control de la seva alimentació.

Es recorda als veïns que està prohibit alimentar-los a la via pública. Només els voluntaris encarregats poden deixar el menjar i el beure a l’interior de les casetes de fusta col·locades expressament en els punts on hi ha les colònies, seguint les indicacions del tipus d’alimentació que s’hi ha de posar. Les persones interessades a col·laborar-hi, han d’anar a l’Ajuntament i se’ls assignarà un punt on poder alimentar-los. Aquesta gestió també inclou l’esterilització dels gats, el cost de la qual va a càrrec de l’Ajuntament de Borrassà.