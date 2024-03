La superpoblació de senglars es redueix a la meitat per la sequera a l’Alt Empordà

La sequera ha reduït les possibilitats d’alimentació i accés a l’aigua dels porcs senglars, i també ha disminuït la seva reproducció a causa de les condicions desfavorables amb què es troben. Això ha provocat una reducció del 50% en la superpoblació d’aquests animals a l’Alt Empordà.

L’any passat, l’augment dels senglars que entraven als camps de conreu per alimentar-se a tot Catalunya superava la capacitat dels pagesos i caçadors, una qüestió que es manté des de fa dècades. La disminució actual de la població de porcs senglars alleuja la situació de l’any passat.

Jaume Fàbrega, representant de la Federació de Caça de Girona i president del vedat de caça d’Albanyà, descriu la situació local on el nombre de porcs senglars abatuts ha disminuït notablement. En els últims anys, s’ha passat del màxim històric de 570 abatuts fa tres anys a 200 ara mateix, indicant una reducció progressiva anual. Fàbrega menciona que ara es pot parlar d’un equilibri i destaca una disminució en els danys als pagesos i en els accidents de trànsit. Tot i això, el col·lectiu de caçadors alerta que malgrat que la disminució de la població de senglars és beneficiosa, segons la Generalitat, aquests animals encara són considerats una plaga i cal mantenir la vigilància.

Més caçadors i menys senglars

Els porcs senglars són nòmades i busquen aliments i aigua a la muntanya. La reducció dels camps de blat de moro ha fet que baixin a la plana on és més fàcil caçar-los. La proliferació dels vedats de caçadors –que s’han doblat en els últims anys a la comarca– també ha contribuït a controlar la superpoblació d’aquests animals. «Tot i així, les colles que hi ha als municipis de la plana no han notat tant la reducció perquè mai han caçat grans quantitats», remarca Fàbrega. Ara mateix la normativa general només permet matar senglars a les societats de caçadors.

Els caçadors adverteixen sobre l’increment d’altres animals com el cérvol o el cabirol, que també afecten els pagesos. Destaquen que actualment el 30% dels accidents provocats per animals a les carreteres són causats pels cabirols, els quals no pateixen tant els efectes de la sequera, ja que s’alimenten d’herbes i brots.

Per aquest motiu, el Departament d’Acció Climàtica ha ampliat el període de caça del cabirol a les comarques gironines per controlar-ne la població i prevenir problemes similars als dels senglars.

Aquesta mesura respon a l’increment significatiu d’exemplars observat sobretot a les comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa. Ara es permet caçar mascles i femelles indistintament fins al 31 de març en totes les modalitats aprovades.