Llançà potencia la nidificació d'ocells urbans per combatre les plagues i millorar la biodiversitat

La presència d'ocells urbans, en un municipi, és molt beneficiosa. I és que, a banda d'aportar vitalitat, són símbol de bona qualitat ambiental, milloren la biodiversitat i ajuden a combatre la presència d'insectes i altres plagues de forma natural. Conscient d'això, l'àrea de Benestar Animal de l'Ajuntament de Llançà ha impulsat el projecte "Ocells urbans", una iniciativa que vol potenciar la nidificació d'aus com ara pardals, mallerengues carboneres i mallerengues blaves.

La nidificació, però, és una tasca cada cop més dificultosa per als ocells, ja que, normalment, utilitzen els forats dels troncs dels arbres vells com a refugi. Ara bé, aquesta mena d'arbres cada cop són més escassos. És per això, des del consistori de Llançà, i amb l'ajuda de l'empresa Gisfera, s'ha promogut la col·locació de caixes nius a diversos parcs i espais públics per tal que les aus disposin de punts d'aixopluc al municipi. "Si no troben llocs on fer el niu, es redueix la seva població, amb els problemes que això pot suposar als ecosistemes i per a nosaltres. Per això impulsem aquesta iniciativa", subratlla Núria Escarpanter, alcaldessa de la vila.

En concret, el projecte preveu col·locar trenta caixes nius fabricades amb fusta de pi massís. Estaran repartides en vuit espais de la localitat: la Casa Marly, l'Ajuntament, la Pineda de la capella de la Mare de Déu del Port, la plaça Catalunya, la plaça de l'Oficina de Turisme, la plaça de les Esplanes, l'aparcament del carrer Gardissó i l'aparcament de la Bateria (al costat del Parc de Bombers).

Les caixes nius que es col·locaran a diversos espais de Llançà. / Cedida

A la vegada, a la majoria d'espais on se situïn les caixes niu, es preveu instal·lar cartells informatius on s'explicarà la importància de la biodiversitat urbana i de les espècies d'aus més habituals que es refugien. A més, incorporaran un codi QR. Escanejant-lo s'accedirà a una pàgina web on es podrà escoltar el cant d'alguns ocells. Paral·lelament, s'editaran uns tríptics i es publicaran continguts digitals a la web de l'Ajuntament. "D'aquesta manera, volem sensibilitzar els llançanencs i els visitants sobre la importància dels ocells urbans. I ho volem fer d'una forma didàctica", manifesta Escarpanter.

"Amb aquest projecte es vol visualitzar i promoure el coneixement i l'estima de les aus per part de la població llançanenca" Núria Escarpenter — Alcaldessa de Llançà

Involucració ciutadana

Un altre dels puntals del projecte serà la involucració de la ciutadania i, en especial, dels alumnes de l'escola i l'institut de Llançà. "La intenció és aconseguir que la sensibilització arribi a tot el poble. I per fer-ho, s'engegarà un projecte pedagògic sobre els ocells de l'entorn del poble", explica Núria Escarpanter. Concretament, es preveuen sessions a l'aula i sortides per conèixer millor les aus, així com la creació d'un mural en una paret del municipi amb els ocells representatius del territori. D'aquesta manera, "es vol visualitzar i promoure el coneixement i l'estima de les aus per part de la població llançanenca", comenta l'alcaldessa.

Així mateix, també s'han plantejat accions per a tota la població. La primera té lloc aquest dissabte 16 de març, a 2/4 de 7 de la tarda, a l'Oficina de Turisme de la vila. Serà una sessió que servirà per presentar el projecte i que acabarà amb un taller pràctic de fabricació de caixes niu "perquè així els llançanencs les puguin construir i col·locar-les a casa seva", detalla Escarpanter.

En un futur, també s'organitzaran altres activitats, com ara un itinerari per anar a veure les caixes niu i identificar ocells urbans, o una sortida per revisar les caixes niu i netejar-les, que es farà a l'hivern.