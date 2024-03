Viladamat ultima les obres de renovació de la seva xarxa d’aigua potable

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable de Viladamat estan entrant a la seva recta final, gràcies a una subvenció dels Fons Next Generation. Això permetrà fer a l’Ajuntament la renovació de quatre carrers més: Cases Noves, Escoles, Empordà i Canigó. «La renovació de la xarxa d’aigua a Viladamat és un projecte crucial per a millorar la infraestructura i garantir un subministrament d’aigua més eficient, segur i compromès amb el canvi climàtic», explica l’alcaldessa, Dolors Pons. L’equip de govern, preocupat per les fuites d’aigua provocades per l’antiguitat de les instal·lacions, ha sol·licitat a l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) una subvenció per renovar gairebé tota la resta de la xarxa d’aigua del municipi.

Es va avaluar la xarxa existent realitzant inspeccions exhaustives de la xarxa d’aigua per tal d’identificar quins sectors necessitaven ser renovats o millorats. «Això implicava la identificació de canonades velles, avaries freqüents, baixa pressió d’aigua, entre altres problemes», manifesta Pons. Es va fer un pla per a la renovació de la xarxa d’aigua, tenint en compte factors com les fuites d’aigua, les necessitats dels residents, els costos assumibles en el pressupost municipal, entre d’altres.

Fonts de finançament

El consistori va buscar fonts de finançament per al projecte, a través de subvencions, préstecs o una combinació de subvencions i préstecs. Amb l’aprovació de la subvenció sol·licitada en el PUOSC 2020/2024, es va poder renovar la xarxa d’aigua i de clavegueram del nucli antic que és on hi havia més fuites d’aigua.

«Totes aquestes actuacions s’han realitzat sense cap repercussió econòmica per a les persones residents a Viladamat. No hi ha hagut cap contribució especial per als veïns i veïnes del poble», sosté l’alcaldessa. Durant tot el procés de renovació de la xarxa, han mantingut una comunicació oberta amb els residents i empreses afectades per tenir-los informats sobre l’avanç del projecte i minimitzar les molèsties.