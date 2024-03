Palau de Santa Eulàlia tancàra l'escola i l'escola bressol pel greu dèficit econòmic del municipi

L'Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia es veu obligat a a retallar serveis per la delicada situació financera en la qual es troben. Una de les més destacades és el tancament l'escola i l'escola bressol, perquè el cost és "inassumible". Es va recuperar el 2021 després de 50 anys d'absència.

El dèficit acumulat de 124.000 euros, un 50% del pressupost ordinari. El municipi va aprovar fa dos anys un Pla de Sanejament, però no es van prendre mesures i ara la Generalitat exigeix adoptar les mesures necessàries per redreçar la situació econòmica que ha empitjorat.

Des del govern muncipal han informat que el 2021, a requeriment de Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, va haver de redactar un Pla de Sanejament per tal de solucionar els problemes econòmics que presentava. L'anterior consistori el va redactar i aprovar, però no el va dur a terme. "A causa d'aquest incompliment, l'actual govern municipal va rebre el mes de juliol de 2023 un nou requisit, on es tornava a exigir la necessitat d'adoptar les mesures necessàries per a redreçar la situació econòmica que, amb els anys, ha empitjorat", han manifestat.

Amb l'ajuda del servei d'Intervenció de la Diputació de Girona, s'està redactant un nou Pla de Sanejament que contempla retallades importants. Una de les mesures anunciades, com dèiem, és la de suprimir els serveis d'escola i escola bressol, que "implica una despesa ordinària inassolible", constaten. La gravetat de la situació aconsellaria prendre aquesta mesura al final d'aquest curs, però no és factible, ja que comportaria la devolució de les subvencions rebudes per obrir l'escola i l'escola bressol, en el cas que es tanqués abans de cinc anys des de la seva obertura (2021).

Prova pilot

L'escola es va obrir, segons un pla pilot, en un municipi que té quatre centres educatius a deu minuts de distància amb cotxe i un altre a quatre minuts. A més, l'índex de natalitat ha estat per sota d'un naixement anual de mitjana (0,85) des del 1975 i que al període 2013-2022 aquesta mitjana de naixements es va situar al 0,5 anual.

L'actual govern municipal desconeix si es va fer en el seu moment un estudi demogràfic, de sostenibilitat econòmica o de viabilitat per poder oferir aquest servei. També cal remarcar que aproximadament el 40% dels alumnes escolaritzats, provenen d'altres municipis que ja tenen serveis escolars.

Per tant, el Pla de Sanejament exigit per Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, contempla entre altres retallades, la supressió del servei escola i escola bressol el curs 26/27. "Aquesta i altres retallades en els serveis són decisions que cal adoptar per tal, primer d'eixugar el deute i després per no continuar generant dèficit any rere any", constata l'Ajuntament.