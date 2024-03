«El Servei d’Intervenció en Crisi s’encamina a recuperar la víctima de violència masclista»

Aquest dilluns 11 de març s’ha posat en marxa el nou Servei d’Intervenció en Crisi (SIC), un servei d’assistència psicològica d’emergència i presencial per a víctimes de violència masclista i el seu entorn. Laia Rosich, directora general per a l’Erradicació de les Violències Masclistes de la Conselleria d’Igualtats i Feminismes subratlla que hi ha un equip de 33 psicòlogues especialitzades en violència masclista i amb capacitat de desplaçar-se per tot Catalunya en un màxim de dues hores, les 24 hores del dia i els 365 de l’any.

El nou Servei d’Intervenció en Crisi és ja una realitat. Com neix?

Neix amb la voluntat de detectar aquestes situacions que justament anomenem de crisi, crítiques en el sentit que potser no són d’emergència com entenem habitualment: Per exemple en una agressió sexual que acaba de passar quan intervenen més els serveis d’emergències mèdiques. Entenem que les violències de vegades poden haver succeït fa uns dies, fa unes setmanes, fa un mes i en el moment en què entens allò que ha passat, en el moment que en pots parlar, posar-li nom, pot generar-se en aquest moment una situació de crisi. És una atenció de caràcter urgent: en un màxim de dues hores aquest psicòleg o psicòloga es desplaça. A més és de caràcter preventiu tant perquè fa atenció a la crisi en aquell primer moment, com per a després la derivació que es pot fer als diferents serveis. És també un servei que s’encamina cap a la recuperació. Ha de ser un espai tranquil, un espai segur per poder fer aquesta atenció i reconduir allò que ha passat. Aquesta és una de les diferències respecte a l’atenció a les emergències.

Com actua?

Actua en diferents àmbits, en el tema de les violències sexuals, però també en situacions que són de crisi davant de qualsevol dels àmbits i formes de violència masclista: matrimonis forçats, violències en el marc de l’àmbit laboral, és a dir en tota l’amplitud de les violències amb aquesta voluntat d’atenció immediata i sobretot preventiva.

Dins l’àmbit de les comarques de Girona hi ha alguna diferència en l’aplicació del servei?

Era cabdal que fos un servei molt territorialitzat, és a dir, que conegués molt bé el territori i que fos molt treballat amb els serveis de cadascú d’aquests territoris. A les comarques gironines, des de fa anys, actua el servei d’atenció gestionat per DIPSALUT i en aquest sentit el que hi ha aquí és una coordinació específica. Aquelles situacions de crisi que tenen més a veure amb el marc de les violències masclistes, en totes les formes que es poden donar serien ateses pel SIC, mentre que DIPSALUT treballa específicament totes les altres situacions, per exemple accidents, que poden requerir aquesta atenció psicològica. La resta del territori té particularitats: Barcelona i els municipis de l’àrea metropolitana disposen d’un servei d’emergència dins l’àmbit social. És veritat que no tenien un servei tan específic en temes de crisi com era DIPSALUT a comarques gironines.

Qui pot activar el servei?

Entre d’altres els Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE) i els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD). El 900 900 120 és un telèfon disponible a totes hores per tota la ciutadania, per informar-se de qualsevol situació de violència masclista i fa atenció psicològica, jurídica. Si detecta un cas que efectivament planteja una situació en crisi que requereix atenció, sempre pot activar el SIC. Per emergències el telèfon continua essent el 112. Abans d’aquesta ampliació, el SIC era un servei molt petit, puntual, que atenia més situacions de feminicidis. El fet ara de tenir una centraleta que està territorialitzada, fa que el servei sigui més proper. És un servei que com a professional puc activar si ho considero d’acord amb una sèrie de criteris, com un servei més de la xarxa.

Un servei que com a novetat s’adreça a la víctima i al seu entorn.

Es fa un pla de treball i depenent del que hagi succeït es fa atenció individual, grupal, de vegades també per exemple es pot donar en el lloc de feina si allà s’ha rebut el xoc d’aquella situació greu, en l’àmbit del veïnat, de la comunitat, a amics, familiars. Es fa un pla per determinar quines necessitats es deriven d’aquella situació.

Quin altre tret distingiria?

Serveix per atendre aquelles violències que generen aquesta situació de crisi a posteriori. Ve a cobrir la part que ve després de la primera emergència. Quan es dona una crisi, ha de poder de ser atesa i fins ara no la teníem tan coberta. És un servei molt benvingut per a tota la xarxa. Per nosaltres era molt important que es pogués oferir a tot Catalunya de la mateixa manera, que hi hagués una equitat territorial era fonamental. I sobretot afegim la importància de la formació específica en violències masclistes de les persones que presten el servei.