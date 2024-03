Figueres talarà diversos plataners de l’avinguda Perpinyà que presenten un estat deficient i tenen un alt risc de caiguda. En total, s'han detectat sis exemplars molt malmesos, un dels quals estava mort i ja ha estat retirat, tal com va avançar l'EMPORDÀ.

Els altres cinc exemplars es troben en mal estat, estan buits per dins —alguns tenen nius de coloms en el seu interior— i presenten un alt risc de caiguda. «La nostra prioritat és la seguretat de les persones. Talar un arbre és l’última de les opcions, però davant els informes dels tècnics no podem córrer riscos», explica la regidora de Serveis Urbans, Carme Martínez. Els plataners talats seran substituïts per nous exemplars.

L’octubre de 2023, l’Ajuntament va executar un estudi que ha permès determinar l'estat de 23 plataners de l'avinguda Perpinyà. Actualment, també s’estan analitzant les palmeres i altres arbres que hi ha a diferents zones de la ciutat.